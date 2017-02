„Odvolání jsme zamítli jako nedůvodná. Se závěry krajského soudu jsme se ztotožnili ve všech směrech. Proto nebyl důvod ani v otázce trestu cokoliv měnit. Ten je zákonný a přiměřený,“ řekl Právu mluvčí VS Vladimír Lichnovský s tím, že není pochyb o tom, že obžalovaný chtěl vraždit.

„Navíc si počínal zvláště surovým způsobem po předchozím uvážení. Jeho brutalita byla značná. Už prvním bodnutím zalomil špičku nože do lebky postižené a i pak pokračoval v masivním útoku. Na druhé straně, pro výjimečný trest, který požadoval státní zástupce, nebyly splněný podmínky. Šlo v uvozovkách jen o pokus vraždy,“ vysvětlil verdikt olomouckého VS Lichnovský.

Štembírek na ženu, s níž má čtyři děti, brutálně zaútočil po krátké hádce 26. února 2016 v budově Mateřské školy v ulici J. Myslivečka ve Frýdku-Místku, kam si přišla pro syna. Když se snažila uniknout, podkopl jí nohy a ležící ženu začal bodat. Celkem jí zasadil sedmadvacet ran, dvanáct z nich mířilo na hlavu. S řáděním přestal až poté, co do místnosti nahlédl jejich syn, kterého předtím odvedl do herny.

Napadená přežila jen souhrou šťastných okolností a díky rychlé lékařské pomoci. Utrpěla například krvácení do mozku, mnoho zlomenin a přerušení nervů vedoucích k oku.

Štembírek má základní vzdělání a nikde nepracoval. V minulosti již byl za výhrůžky a pronásledování družky, s níž žil třináct let, odsouzen k obecně prospěšným pracím. Tvrdil, že vraždit nechtěl. Měl prý v úmyslu, ženě jen ublížit. Argumentoval tím, že před několika měsíci ho vyhodila z bytu, odmítala s ním komunikovat a on se nemohl stýkat s dětmi. V opačném případě by se podle něj „nic nestalo“.