Tísňové volání dostali záchranáři od řidiče autobusu kolem páté hodiny ranní s tím, že se jedná o dálkový autobus ze Slovenska do Anglie.

Dítě již v době volání bylo na světě, a tak dispečerka instruovala volající, aby zkontrolovali a zabalili miminko. Na pomoc mezitím vyrazila posádka sanitky i lékař.

„Čerstvě narozeného chlapečka i matku záchranáři ošetřili a následně převezli na jednotku intenzivní péče do nemocnice v Motole,“ konstatovala Poštová.

Překotné porody jsou občas velmi rychlé a lidé nestihnou dojet do porodnice. To se například stalo manželům, kterým se potomek narodil loni v srpnu na dálnici D11 za asistence policistů a záchranářů. Zdravou holčičku záchranáři následně odvezli do nemocnice. [celá zpráva]