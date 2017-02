„NS konstatoval, že soudy nižší instance správně zjistily skutkový stav ve věci, na nějž aplikovaly příslušná ustanovení trestního zákoníku. K porušení práv obžalovaného nedošlo,” řekla Simona Pešková, mluvčí Krajského soudu v Brně, který případ řešil jako první instance.

Jadrníček byl notně posílený alkoholem a svého milence bodl mezi žebra. Ten sedm centimetrů hlubokou ránu shodou šťastných náhod a díky okamžité lékařské pomoci přežil. U soudu obžalovaný tvrdil, že si útok nedovede vysvětlit. Vzpamatoval se prý až poté, co muž zařval bolestí. Činu před soudem litoval.

Jadrníček se pokusu o vraždu dopustil přibližně 15 měsíců poté, co odpykal trest za jinou vraždu. Tehdy oběť ubodal a dostal deset let vězení. Zlínská pobočka krajského soudu Jadrníčkovi za útok na přítele uložila 16 let. Vrchní soud v Olomouci zpřísnil trest o dva roky, přičemž zohlednil minulost obžalovaného i nízké šance na resocializaci.

Krajský soud původně Jadrníčkovi uložil ještě zabezpečovací detenci. Důvodem byl jeho vztah k alkoholu a obava, aby v opilosti neohrozil dalšího člověka. Do detenčního ústavu měl jít po vykonání trestu vězení. Podle rozhodnutí vrchního soudu ovšem k uložení zabezpečovací detence nejsou zákonné podmínky.