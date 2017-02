Tělo objevil svědek v ulici Na Bídě v sobotu zhruba půl hodiny před polednem.

"Kriminalisté zatím nevědí, kdo novorozeně do kontejneru odložil a v této souvislosti žádají veřejnost o pomoc. Zajímá je pohyb lidí a vozidel v místě nálezu, a to v časovém úseku od 10. února do 11:15 dne 11. února," uvedla Baláková.

Pomoci by podle ní mohli řidiči aut, která jsou vybavena kamerovým systémem a mají záznam z místa nálezu v uvedeném čase.

Vyšetřovatelé svůj zájem soustřeďují také na samotnou matku novorozence. Jde o ženu, která byla těhotná a nyní je viditelně po porodu a bez dítěte. Policisté odhadují počátek jejího těhotenství na začátek léta 2016. Policisté se obracejí rovněž na zaměstnance lékáren, kde neznámá žena mohla požadovat léky na poporodní komplikace nebo takové problémy alespoň konzultovat. Do kontaktu s ní mohli přijít i zdravotníci, kteří jí mohli v nedávné době asistovat při domácím porodu, a nebo byli o takovou pomoc požádáni.

Na dotaz Práva kriminalisté blízcí vyšetřování tohoto otřesného případu připouštějí, že nelze vyloučit, že pachatel mrtvolku dítěte dopravil ze sousedního Polska nebo Německa.

„Veškeré informace, které s případem nálezu mrtvého novorozence mohou souviset, prosím sdělte policistům na kterékoliv služebně Policie ČR nebo kontaktujte známou tísňovou linku 158,“ prosí liberečtí policisté.