Vše se událo loni na začátku března v jednom z brněnských bytů, kam Eliáš pozval tři muže a jednu ženu. Všichni byli uživateli drog a jejich zábava se rychle zvrhla. Svou pozornost zaměřil Eliáš na ženu, které nejprve nadával, pak ji napadl a svázal. Nato ji poléval alkoholem, částečně svlékl, a když jej tato činnost po několika hodinách omrzela, znásilnil ji.

„Je nepochopitelné, že se ti tři další muži vůbec proti ničemu nepostavili. Byli sice pod vlivem drog, takže nevíme, v jakém stavu byli, ale každopádně nikdo nezasáhl. Měli z obžalovaného strach, přítel poškozené tvrdil, že si myslel, že to on ani jeho přítelkyně nepřežijí,“ konstatoval soudce Daniel Plšek.

Není deviant



„Obžalovaný je závislý na pervitinu, který je součástí jeho životního stylu. Není to ale sexuální sadistický deviant. Pokud se jednání dopustil, tak to vyplývalo z jeho patologicky strukturované osobnosti, kdy se chtěl ve skupině osob ukázat jako ten nejsilnější, dosáhnout dominantního postavení,“ prohlásila na Eliášovu adresu znalkyně.

Obžalovaný před soudem

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Žena, která měla být obětí znásilnění, utrpěla nervový otřes. „Myslela jsem, že mě zabije po tom všem, co mi udělal. Ti ostatní se tvářili, jako by se nic nedělo. Poté, co mě znásilnil, mě nakonec pustil,“ vzlykala žena.

„Skutečně jsem se s nimi ten den viděl, protože potřebovali prodat drogy. Řekl jsem jim, že se projdeme městem a něco prodáme, protože mě každý zná. Pak byli u mě, ale to jsem jim dal jen najíst a napít. Ona lže a všechno si vymyslela,“ suše konstatoval Eliáš.

Ten se proti rozsudku na místě odvolal, případem se tak bude zabývat ještě Vrchní soud v Olomouci.