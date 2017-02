„Zohlednili jsme mimo jiného i to, že obžalovaný má práci. Navíc bydlí s družkou, která je také zaměstnaná,“ řekla předsedkyně senátu Michaela Řezníčková.

Byl to kuriózní případ. Pětadvacetiletý dělník ze Slovenska loni v říjnu přišel opilý na čerpací stanici na sjezdu z dálnice D5 u Nové Hospody. S nožem v ruce donutil obsluhu vydat z kasy peníze. Místo útěku ale uloupené bankovky k překvapení prodavačky položil i s nožem na prodejní pult se slovy, že teď může žena zavolat policisty. Na ně také počkal. Po jejich příjezdu nadýchal skoro dvě promile. [celá zpráva]

Řekl jsem jí, že mě dlouho neuvidí, a odešel na tu benzínku. obžalovaný

U soudu pak Lakatoš k motivu svého jednání uvedl, že to bylo kvůli jeho přítelkyni, se kterou se předtím pohádal. „Řekl jsem jí, že mě dlouho neuvidí, a odešel na tu benzínku, kde jsem udělal to, co jsem udělal. Nechal jsem se zavřít kvůli ní,“ vypověděl obžalovaný muž.

Dostal 10 tisíc



Až později mu prý došlo, co spáchal. „Byl v tom ten alkohol. Mám s ním problém, chci se léčit,“ kál se cizinec.

Lupič přišel na benzínku kolem dvacáté hodiny. Ženě u kasy řekl, že jde o přepadení. „Ta na jeho pohrůžku reagovala tak, že začala opakovaně křičet, aby vypadl. Muž obešel pult, přičemž čepelí nože stále mířil na poškozenou, a důrazně zakřičel, aby mu dala peníze,“ popsala přepadení policejní mluvčí Hana Kroftová s tím, že nakonec prodavačka ze strachu vydala muži více než 10 tisíc korun.

„Pachatel pak získanou finanční hotovost i s nožem položil na prodejní pult a obsluze následně řekl, aby teď zavolala policisty,“ dodala Kroftová.