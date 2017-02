Dluhů by se v budoucnu mohlo zbavit více lidí. To je jeden z cílů novely insolvenčního zákona, který ve středu odsouhlasila vláda. Do procesu oddlužení by lidé nově mohli vstoupit bez ohledu na výši dluhů. Celý článek Lidé se mají snadněji zbavit svých dluhů. Kabinet kývl na novelu insolvenčního zákona»