Kromě trestu vězení byl vyhoštěn ze země na neurčito. Odsouzený ještě může podat mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu.

Případ se stal loni 20. února ve Zborovské ulici, v klidné čtvrti rodinných domů na okraji Kolína. Čtyřicetiletý Matysik podle obžaloby ženě nastříkal do obličeje pepřový sprej, spoutal ji a ohrožoval plynovou pistolí. Pak ji rdousil a opakovaně bodal nožem do krku a hlavy. Tělo odnesl do vany, kde ho zanechal.

Podle spisu si z místa činu odnesl 600 korun a tři mobilní telefony. Vrchní soud projednal odvolání státní zástupkyně, která mu navrhovala zpřísnit trest nad 20 let vězení. Uložení výjimečného trestu zdůvodnila tím, že v minulosti spáchal podobnou násilnou trestnou činnost nebo brutalitou provedeného útoku.

Pracoval jako dělník



S rozsudkem nesouhlasil také Matysik, který netradičně sepsal odvolání pro soud sám. Muž si mimo jiné stěžoval na práci policie nebo krajského soudu, trest považoval za příliš přísný. Pražský vrchní soud obě odvolání zamítl jako nedůvodná a potvrdil původní rozsudek, který loni v říjnu vynesl Krajský soud v Praze.

"Učinil správná a přesná zjištění, o kterých není pochyb," uvedl předseda odvolacího trestního senátu Michal Hodoušek. Podle soudu nebyly splněny podmínky pro uložení výjimečné trestu.

Matysik se k činu přiznal policii i před soudem. Tvrdil, že vraždu neměl naplánovanou a nechtěl zabíjet. V závěrečné řeči se za svůj čin opět omluvil. Loupež zdůvodňoval tím, že získané peníze chtěl použít na léčbu žloutenky typu C.

Odsouzený v Česku pracoval jako dělník v automobilovém průmyslu a na stavbách. Po činu odešel k Labi, kde se převlékl. Do řeky kromě oblečení hodil plynovou pistoli, lepicí pásku či pepřové spreje. Dvě noci po činu přespával v hotelech v Kutné Hoře a Poděbradech. Třetí den šel do práce, kam si pro něj přišli policisté.