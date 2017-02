Nepravomocně odsouzenému Dušanu Pémovi u soudu přitížila jeho trestná minulost. Byl už devětkrát trestán, nejčastěji za majetkové delikty a za dva se sexuálním motivem. Soudní znalci označili obžalovaného jako muže s rysy sexuální deviace s tím, že pokud absolvuje navrhované léčení, je prognóza na jeho resocializaci příznivá.

„Rozhodně jsem nikoho neškrtil a rozhodně jsem ani nechtěl nikoho zabít,“ bránil se opakovaně u soudu obžalovaný s tím, že se s prostitutkou dostal do sporu kvůli rozdílnému názoru na platbu za sex.

Dušana Péma poslal za škrcení prostitutky soud v Brně na sedm let do vězení.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

K napadení mělo dojít bezprostředně poté, co si muž odložil částečně šaty a byl svlečený do půl těla. I proto pak mohla prostitutka policistům popsat tetování šestatřicetiletého muže. Jak situaci vylíčila, muž ji začal škrtit oběma rukama velkou intenzitou. „Od toho dne mám hrůzu z tetovaných mužů s kapucí, na obranu jsem si pořídila sprej, u sebe mívám i nůž,“ vypověděla poškozená, která u soudu vystupovala v utajení.

Pokus o vraždu neprokázali



Událost oznámila tři týdny po napadení a policisté objevili útočníka na základě jejího popisu a také zřejmě i díky tomu, že nejméně jeden z předchozích trestů násilníka byl za útok se sexuálním podtextem.

Státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová muže obžalovala z pokusu o vraždu. To se však soudu nepodařilo prokázat, a tak čin posuzoval jako ublížení na zdraví s možnou trestní sazbou od tří do deseti let.

Soud rovněž přiznal majetkovou náhradu za léky, které žena užívala, a nemajetkovou újmu ve výši 53 000 korun za prožité trauma. Dalších 450 000 korun finanční kompenzace za dlouhotrvající následky na psychice prostitutky, která nyní ze strachu poskytuje jen masáže, však neuznal, protože se nejedná o skutečně dlouhotrvající následky, když se čin stal zhruba před rokem.