Vrah z arboreta si odsedí 18 let vězení. Vraždil zvlášť surovým způsobem, řekl soud

Na 18 let za mříže poslal v úterý Vrchní soud (VS) v Olomouci Radúze Šafránka (24) z Brna za to, že surově zavraždil svou bývalou přítelkyni v arboretu Mendelovy univerzity. Šafránek, jehož i v jednací síni střežili těžkooděnci, si rozsudek vyslechl bez jakýchkoliv emocí.