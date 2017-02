„Dnes jsme byli nejblíže zahájení, bohužel před zahájením hlavního líčení oznámil jeden z obhájců, že jeden z obžalovaných onemocněl. Patrně nepůjde o simulované onemocnění, neboť jde o embolii v noze. Za této situace nebylo možné hlavní líčení zahájit,“ řekl předseda soudního senátu Jiří Bednář.

Skupina je obžalována z trestných činů vydírání, nedovoleného ozbrojování a na návodu k trestnému činu zneužívání pravomoci veřejného činitele. Ne všichni obvinění mají ale mít na svědomí všechny činy.

„V případě, že by soud dospěl k závěru, že je dána kvalifikace tak, jako k tomu dospěl Vrchní soud v Praze, jsou obžalovaní ohrožení sazbou pět až 12 let vězení,“ řekl státní zástupce Vladimír Jan.

Únosci se měli vydávat za policisty



Obžalovaní podle spisu v roce 2011 naplánovali únos podnikatele, který obchodoval s pohonnými hmotami. Gang chtěl podle obžaloby získat podíl z prodeje 22 cisteren s palivy. Muži se vydávali za policisty, podnikatele tři dny drželi v jednom hotelu. Muž jim nakonec vydal 800 tisíc korun, které po nich u soudu požaduje zpět. Mimo skupina měla opakovaně nezákonně lustrovat lidi nebo vozy v policejních registrech.

Kauza souvisí se zátahem bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) z roku 2012. Gang měl údajně vést František Brázdil a veterán z Afghánistánu Vladimír Nešpůrek, později přejmenovaný na Svobodu. Ten byl podle médií známým zavražděného podnikatele Františka Mrázka.

Podle poškozeného podnikatele Josefa Filipčíka obžalovaní dostali více peněz.

„Byly tam ještě další částky, které byly vyplacené obžalovaným během spolupráce s policií. Oni jezdili na schůzky, které byly monitorované, byli pod dozorem a tam se další částky ještě vyplácely. Ale bohužel, ty částky nemohly být součástí spisu, protože kdyby byly vypláceny policií, tak by obžalovaní museli být okamžitě zadrženi. Takže aby pokračovalo to vyšetřování, tak jsme to museli dělat tak, že jsem to platil já,“ řekl Filipčík u soudu novinářům.