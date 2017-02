Jednadvacetiletého řidiče chtěla hlídka kvůli pásu zastavit v Komořanské ulici v Praze 12.

Mladík zareagoval tak, že se pokusil strážníkům ujet. Následovala agresivní a bezohledná jízda, při níž muž ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a během níž také pravděpodobně zavadil i o několik protijedoucích aut.

Strážníkům přesto neujel. Městští policisté si přivolali na pomoc další hlídku a společně řidiče pronásledovali až do ulice Do Koutů, kde muž nezvládl odbočit a naboural do plotu.

Mladík vyskočil z auta, v případném dalším útěku mu však už zabránily hlídky. Z naštvanosti pak v poutech mlátil hlavou do policejního vozu. Hlídce nakonec přiznal, že má od soudu zákaz řízení a v současné době je v podmínce. Případem se dále zabývají státní policisté.