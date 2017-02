Zlínský soud se věcí zabýval podruhé. Předloni v dubnu ukládal tresty v rozmezí od 5,5 do 8,5 roku. Olomoucký vrchní soud ale rozsudek zrušil a věc vrátil do Zlína.

Nynější tresty pro všechny obžalované jsou o pár měsíců nižší. Obžalovaní vinu odmítají.

Podle obžaloby dostal na severní Moravu otrávený alkohol prodejce Martin Jirout, jemuž vrchní soud dříve potvrdil v hlavní větvi kauzy devět let. Zprostředkoval dodávku asi 2300 litrů alkoholu otráveného metanolem pro Michala Klösela do Havířova.

Podle obžaloby se alkohol přes distributory Martina Posládka, Martina Svobodu a Václava Zlámala dostal ke spotřebitelům. Tito lidé mají podle obžaloby na svědomí pět životů.

Dodali 150 litrů

Další obžalovaný Petr Čagan opatřil Bohumilu Malátkovi 150 litrů alkoholu, po jehož vypití zemřeli na Přerovsku dva lidé, uvedla obžaloba. Malátek sám má údajně na svědomí další ženu. Čagan podle obžaloby dodal i alkohol do Brna, kde jeho konzumaci nepřežil další muž.

Posládkovi zlínský krajský soud uložil osm let a čtyři měsíce (předloni 8,5 roku), Čaganovi šest let a čtyři měsíce (předloni 7,5 roku), Svobodovi, Malátkovi a Michalu Klöselovi shodně šest let a deset měsíců, zatímco předloni dostali všichni sedm let, a Zlámalovi pět let a čtyři měsíce, kdežto předloňský trest činil 5,5 roku.

„Obžalovaní museli být při pořízení pokoutného nelegálního alkoholu srozuměni s tím, že tento alkohol může způsobit smrt nebo vážnou újmu na zdraví. Podle předpisů nesmí být potravina uvedena na trh, není-li bezpečná,“ poznamenal předseda senátu Radomír Koudela.

Jeden byl zproštěn



V ostravské části kauzy bylo stíháno původně sedm mužů, Miroslav Klösel byl pravomocně viny zproštěn. Ostatní byli odsouzeni za ohrožování zdraví závadnými potravinami, byť podle obžaloby byli původně tři lidé stíháni pro obecné ohrožení, kde jim hrozilo až doživotí.

Kvalifikaci zmírnil zlínský soud podle ČTK pod vlivem verdiktů olomouckého vrchního soudu o odvoláních v hlavní, zlínské větvi kauzy, sám státní zástupce. „Důkazní situace se oproti dřívějšku příliš nezměnila,“ dodal předseda senátu.

Hlavním viníkům aféry s otráveným alkoholem, míchačům směsi Rudolfu Fianovi a Tomáši Křepelovi, již dříve soudy pravomocně uložily doživotí. Hlavní distributor směsi Jiří Vacula přijal patnáctiletý trest. Mnohaleté tresty vězení soudy uložily i dalším prodejcům a distributorům otrávených lihovin.