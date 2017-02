Ke zranění osob naštěstí nedošlo, škoda však dosahuje půl miliónu korun a doprava v místě nehody byla na 2,5 hodiny zastavena.

„Krátce před půl sedmou nahlásila řidička osobního vozidla Škoda Octavia na linku 158, že když jela od Chlumce nad Cidlinou po silnici první třídy číslo 11, narazil do ní u obce Roudnice přívěs protijedoucího nákladního vozidla, který nezastavil a pokračoval v jízdě,” popsala začátek dopravní nehody mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Jen co prý žena položila telefon, do jejího odstaveného vozidla zezadu nabouralo další nákladní vozidlo, které skončilo napříč přes celou silnici, a její škodovku odstrčilo do příkopu.

Do osobního automobilu narazil návěs kamiónu.

FOTO: Policie ČR

Pak už to šlo jako na drátku. „Řidič kamiónu, jedoucího těsně za havarovaným, se chtěl vyhnout střetu, proto strhl řízení vpravo a skončil v poli. Za ním jedoucí osobní vozidlo Kia také nedokázalo na zledovatělé komunikaci již dobrzdit a narazilo do kamiónu. To samé se nepodařilo i dalším dvěma kamiónům,“ pokračovala Kormošová.

Policisté podrobili všechny řidiče dechové zkoušce. Ani u jednoho neukázala pozitivní výsledky.

„Komunikace byla zcela uzavřena téměř 2,5 hodiny. Poté se podařilo cuknout s kamiónem tak, aby mohl být provoz řízen kyvadlově. Od jedenácti hodin musela být silnice na hodinu opět uzavřena kvůli vyprošťování druhého kamiónu. Objízdná trasa nemohla být stanovena, protože okolní silnice nebyly kvůli sněhu průjezdné,“ dodala Kormošová s tím, že přesná příčina dopravní nehody je předmětem dalšího šetření.