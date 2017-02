Podle státní zástupkyně z řady drobných postrčení a štulců vybočovaly tři události. Před třemi lety měl po své družce mrštit střepem z rozbitého okna a zasáhnout ji do nohy. Rok nato jí po další hádce podle vyšetřovatelů kroutil rukou tak, že jí zlomil loket, a nakonec loni v dubnu po ženě měl hodit mobilním telefonem, který oběť zasáhl do oka a způsobil zřejmě nenávratné poškození zraku. Svůj vztek si muž podle obžaloby vybil i na svém otci, kterého na návsi zkopal.

„Upřímně všeho lituji, nevím, co to do mě vjelo. Nejsem cholerik, ale byl jsem pod tlakem, už to nikdy neudělám,“ sypal si před soudem muž popel na hlavu. Střepem prý hodil, mířil na popelnici a nevšiml si, že v dráze letu stojí jeho družka. Loket si pak jeho přítelkyně měla zlomit sama pádem z kola.

„Její pády byly legendární. Helmu neměla nikdy, zato cigaretu v puse pořád. Ten den přivedla kolo, byla oškubaná jak králičí samice, do cesty se jí připletli nějací lidi,“ tvrdil. Mobilem podle svých slov také hodil, ale nemířil na oko. Štvalo ho prý, že chodí opilá domů. „Měla jen jeden koníček - alkohol,“ ulevil si.

Nakopl otce



Napadením otce podle slov obžalovaného vyvrcholily dlouholeté spory. Důchodce mu prý vyhrožoval zastřelením, k tomu se přidaly spory ohledně rodinné firmy. „Když jsem ho uviděl, vyskočil jsem z auta a rozběhl se k němu. Chtěl jsem ho kopnout do zadku. On přede mnou utíkal, na svůj věk dost rychle, však se taky celý život šetřil a dřeli na něj jiní. Když jsem ho dohnal, kopnul jsem ho jen jednou,“ líčil muž. Podle obžaloby ale do otce zuřivě kopal a kromě četných podlitin mu zlomil i dvě žebra.

„Napadal mě i před dětmi. Nevěděla jsem, jak to řešit. Dětem by ale nikdy neublížil a mně už to pak bylo jedno. Cítila jsem se ponížená a škaredá,“ těžko hledala slova napadaná žena. I ona má ale podle některých místních máslo na hlavě.

„Chodila k nám do baru dost často. Jednou za ní dokonce večer do baru přišla starší dcera jen v pyžámku, že se její sestřička vzbudila a pláče, že jsou doma samy,“ vypověděla servírka.

Případ bude u brněnského soudu pokračovat dalším dokazováním.