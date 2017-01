Bojar má nápadnou bílou náprsenku ve tvaru kříže a váží kolem 25 kilogramů. Na krku pak měl kombinovaný polostahovací řetízek.

„Máme dva podněty, které se budeme snažit prošetřovat. Předávám to policii, jedno do Kraslic a jedno do Habartova, tak uvidíme,“ uvedl Petr Prokeš ze záchranné stanice.

Křížence labradora našli lidé v sobotu asi kilometr od Šindelové ve směru na Jindřichovice u odbočky do lesa u velké hromady sněhu. Na místě byla řada krvavých stop ve sněhu, roztrhaný zakrvácený jutový pytel a stopy po hloubení díry do hromady sněhu uhelnou lopatou.

Policie podle informací Práva případ velmi pečlivě vyšetřuje, na místě už odebrala všechny stopy. Pachateli, který se zvířetem tak krutě zacházel, hrozí až dva roky vězení.

Ohrožené oko



Zatím není stále jasné, zda zraněný pes přijde o levé oko či nikoliv.

„Pejska jsem zrovna naložil a jedeme na další ošetření oka do Sokolova,“ konstatoval Prokeš. „Pokud nám neřeknou, že je tam utržená rohovka, tak bychom pak jeli k doktoru Beránkovi do Pardubic, který je na léčbu očí kapacita,“ uzavřel záchranář.

Podle záchranářů zvířat lidé vyjadřují solidaritu s týraným Bojarem. „Nemohu nyní říct nějaké konkrétní číslo, protože jsem celý den venku, ale říkala mi partnerka, že je tam asi něco kolem 20 tisíc korun, které za dva dny na účet přišly. To nebývá zvykem, to říkám na rovinu,“ uvedl Prokeš.

Příspěvky na transparentní účet záchranářské stanice chodí z celé republiky i díky tomu, že o případu informovaly Právo a Novinky.cz.