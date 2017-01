„V současné době se s plzeňskou policií podílíme na prověřování úmrtí osoby, která souvisí s případem pohřešované 12leté Míši Muzikářové. Byla nařízena soudní pitva,“ řekla Mluvčí s tím, že policie nebude nyní další bližší informace sdělovat.

Podle informací Práva tělo muže našli policisté u něj v bytě, po smrti byl údajně už dva dny. Kriminalisté nyní prohledávají byt, zda je nepřivede na novou stopu v pátrání.

Pohřešovaná dvanáctiletá Michaela Patricie Muzikářová (na nejaktuálnější archivní fotografii) z Ústí nad Labem.

FOTO: Policie ČR, Policie ČR

Starostka obce Čeminy Hana Mourková Právu potvrdila, v obci žil asi čtvrt roku v bytovém domě bývalý přítel dívčiny matky. „V domě žije několik lidí v pronajatých bytech, nejsou však v obci přihlášeni,“ řekla starosta. V pondělí odpoledne v bytě bývalého partnera dívčiny matky v Čeminách na Plzeňsku zasahovala policie. Starostka podle svých slov němá o policejním zásahu konkrétnější informace.

Prý se ho bála



Pohřešované dívka se otčíma, který do Ústí za matkou dojížděl na víkendy, údajně bála. Vyplývá to ze vzkazů, které zanechala na sociální síti. Muž měl v minulosti údajně sexuálně obtěžovat stejně mladé děvče. Policisté ho po zmizení Míši Muzikářové opakovaně vyslýchali.

Školačka zmizela před téměř třemi týdny bez jediné stopy. Policie zatím netuší, co se jí mohlo stát. Nemá jedinou relevantní stopu. Dvacetičlenný speciální tým přesto na případu dál intenzivně pracuje. Zatím bez výsledku.

Policisté opakovaně pátrali v okolí bydliště dívky v ústecké čtvrti Klíše, ale i v jeho širším okruhu. Vyhodnocují stovky hodin záznamů z kamerových systémů nejen z města Ústí nad Labem, ale i dalších měst a důležitých míst v Ústeckém kraji. Prověřovali i záznamy ze soukromých kamer v autech či na domech, o které požádali veřejnost. Dalším z řady opatření byla výzva v městské hromadné dopravě, v každém trolejbusu byla vyvěšena dívčina fotografie s jejím popisem.

Matka nahlásila zmizení své dcery ve středu 11. ledna kolem 18.45 hod. večer. Policisté ihned zahájili pátrání. Dívka byla údajně ještě kolem páté až šesté hodiny ráno doma, matka odcházející do práce ji ale nekontrolovala. Dívčin telefon nebyl aktivní od večera 10. ledna.

Policisté pátrají po dvanáctileté Michaele Patricii Muzikářové z Ústecka.

FOTO: ČR Policie, ČTK

Dívka mohla zmizet cestou do školy. Této verzi nahrává skutečnost, že někde na trase z domova do školy ztratil dívčinu pachovou stopu speciálně vycvičený pes z Německa. Není proto vyloučené, že dívka nasedla někomu do auta, buď dobrovolně, nebo byla násilím unesena.

Michaela Patricie Muzikářová je zhruba 155 až 160 centimetrů vysoká, štíhlá a má hnědé vlnité vlasy. Vidí špatně na dálku – nosí dioptrické brýle s růžovými obroučkami. Dívka na sobě měla při odchodu z domova s největší pravděpodobností černého kulicha s bambulí, prošívaný kabát tmavé barvy ke kolenům, legíny a kozačky, ze kterých vykukuje bílá kožešina. Na zádech měla růžový batoh s postranními kapsami značky Nike.