Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání, stejně jako obžalovaná a zmocněnci poškozených. Ti ale jen ve vztahu k výroku o náhradě škody.

Bogaňová v ten den řídila půjčené auto. Podle obžaloby jela rychleji, než měla. Na „devadesátce“ rychlostí 107 kilometrů v hodině.

Nad svým jednáním sice vyjádřila lítost, nejsem si však jist, zda byla naprosto upřímná. soudce

Potvrdil to i znalec, obžalovaná však tak vysokou rychlost odmítla. „Tak rychle jsem v životě nejela. To auto bylo líné. Víc než devadesát by nevytáhlo. Kolik jsem jela, nevím. Mohlo to však být okolo šedesáti, maximálně sedmdesáti kilometrů za hodinu,“ uvedla s tím, že si nepamatuje, jak se nehoda stala.

Řidičák měla krátce



„Vím jen, že jsem jela s kamarády z Bludova do Šumperka. Co bylo pak, nevím. Vzpomínám si až na to, když jsem se v nemocnici probrala v nějakém tunelu. Toho, co se stalo, je mi strašně líto. Ponesu si za to doživotní následky. Už teď nespím,“ vypověděla u soudu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Tragická nehoda na Šumpersku. Archivní video. Zdroj: HZS Olomouckého kraje

„Je nepochybné, že řídila nepřiměřenou rychlostí. S ohledem na své nulové zkušenosti, řidičák měla od listopadu 2015, se měla chovat jinak,“ řekl předseda senátu Lubomír Kozák.

„Udělala fatální chybu a v důsledku toho zemřeli dva lidé. Nad svým jednáním sice vyjádřila lítost, nejsem si však jist, zda byla naprosto upřímná. Na druhé straně dosud žila řádným životem. Proto podmínka a zákaz řízení,“ dodal soudce.

Zemřeli mladí lidé

Neštěstí se stalo loni 17. února večer na silnici mezi Šumperkem a Bludovem. Bogaňová jela od Bludova na Šumperk. Slabě mrholilo a po projetí mírné levotočivé zatáčky dostala smyk a přejela do protisměru.

Její vozidlo se střetlo s protijedoucím Fordem Transit. Bogaňová utrpěla lehké zranění, její dva spolucestující, dívka (18) a chlapec (16), zemřeli na místě. Zranění utrpěli i řidič a jeho spolujezdec ve fordu.