„Zjistili jsme, že muž se má ukrývat v obci Nová Kamenice na Děčínsku. Ve spolupráci s místními policisty jsme našli dům, ve kterém se měl skrývat. V odpoledních hodinách byl zadržen,“ řekl Novinkám kriminalista Miroslav Jul.

Podle něj lupič nekladl odpor a následně se také přiznal. „Byl překvapený, reagoval spontánně, lehl si na zem a okamžitě se přiznal, že je to on, koho hledáme,“ dodal Jul. Na přivolání zásahové jednotky nebyl podle policie čas, protože měli informace, že může chtít odjet do zahraničí.

„Muž byl již sedmkrát soudně trestán, a to jak za majetkovou, drogovou i násilnou trestnou činnost,“ doplnil mluvčí policie Tomáš Hulan. Muž byl obviněn z trestného činu loupeže, za který mu hrozí až deset let vězení. Policisté pro něj žádají vazbu.

Zadrželi také spolupachatelku



Muž byl zadržen v neděli odpoledne a policisté ho podezřívají z přepadení herny v pražské Štúrově ulici. [celá zpráva]

Obsluhující ženě se podařilo uniknout, v objektu však zůstala její tříletá dcera, kterou stačila zamknout na toaletě.

Pachatel podle všeho utekl dříve, než se na místo dostavili policisté, kteří dítě odvedli do bezpečí.

Na místě kromě speciální jednotky zasahoval také psovod a vrtulník s termovizí.

Policie již v pátek v souvislosti s přepadením zadržela 22letou ženu. Ta se podle policie na loupežném přepadení rovněž podílela, byla proto obviněna a policisté podali podnět k uvalení vazby. [celá zpráva]