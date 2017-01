Soud se případem zabýval už podruhé. Původně ženu, která tvrdila, že se dítě v říjnu 2014 udusilo nešťastnou náhodou, když usnula při kojení, zprostil obžaloby.

„Znalci připustili možnost, že by žena dítě zalehla a to se v důsledku toho udusilo. Byly tu tedy pochybnosti ve prospěch obžalované, a proto jsme ji poprvé obžaloby zprostili. Odvolací soud se s tím však neztotožnil a to je pro nás závazné,“ uvedl předseda senátu Eduard Ondrášek.

Vrchní soud v Olomouci rozsudek zrušil a případ vrátil k doplnění a výslechu znalce.

„Znalci dnes sice připustili totéž, ale zároveň konstatovali, že za svoji více než dvacetiletou praxi se s podobným případem nesetkali. Došli také k závěru, že kdyby při kojení usnula, ochablo by jí svalstvo, dítě by jí z rukou vypadlo a plakalo by. To se však nestalo. Navíc podle nich chyběl i otok na tváři, který v obdobných případech bývá obvyklý. Za takových okolností ho musela udusit matka a to úmyslně,“ doplnil Ondrášek.

Zemřely jí i další děti



Žena, která žije v charitním zařízení v Olomouci, byla nejprve stíhána za usmrcení z nedbalosti, kriminalisté však její čin překvalifikovali na vraždu.

Při vyšetřování se zabývali i dalšími dvěma úmrtími jejích dětí v předchozích letech. První několikaměsíční syn zemřel zhruba před sedmi lety na Slovensku. Druhý, rovněž chlapeček, asi 1,5 roku před událostí v Přerově.

V prvním případě byl příčinou smrti syndrom náhlého úmrtí, ve druhém se novorozenec udusil zvratky. Násilnou smrt se policistům podařilo prokázat jen u posledního potomka.

Jak vyplynulo u soudu, vedle dětí, které zemřely tragicky, L. H. přivedla na svět i další, které s ní nežijí ve společné domácnosti. Čtyřikrát také potratila.