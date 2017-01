Původně dostal Cichý jen podmíněný trest. Rozsudek není pravomocný, Cichý i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro odvolání.

Původně před soudem byla za prodej drog tříčlenná skupina, v níž byl i bratranec Cichého Ladislav Cichý a Pavel Kišš. Ladislav Cichý dostal již pravomocně trest ve výši 10 let, Kišš pak podmínku. Marcel Cichý podle soudu inicioval prodej pěti kilogramů marihuany na Slovensko.

Měl převzít a předat vzorek nabízené marihuany. Společně měli připraveno k prodeji 2,8 kilogramu marihuany, cena byla stanovena na 100 tisíc korun za kilogram. Z obchodu nakonec sešlo, podle soudu to bylo kvůli sporům o kvalitu a množství drogy.

Morální důvody



Cichý v úterý před soudem přečetl pouze své prohlášení, na otázky odpovídat nechtěl. Svého jednání litoval, prý není den, kdy by si to nevyčítal. Drogu prý odmítl prodat z morálních důvodů, a ne kvůli kvalitě, drogám prý vůbec nerozuměl. „Nechtěl jsem se na jednání podílet, chyběla mi však odvaha okamžitě to ukončit,“ uvedl Cichý.

Loni na jaře ústecký soud uložil Cichému podmínečně odložený dvouletý trest. [celá zpráva] Vrchní soud se ale s rozsudkem neztotožnil a v létě ho zrušil. Vadilo mu zejména právní hodnocení jednání Cichého. Nyní soud dospěl k závěru, že Cichý byl členem organizované skupiny. Soud vycházel zejména z odposlechů a SMS zpráv mezi obžalovanými.

Nepřiměřený trest



Cichému hrozilo podle právní kvalifikace 10 až 18 let vězení. To by byl podle soudu nepřiměřeně přísný trest, mimo jiné proto, že k prodeji drogy nedošlo.

„Zásadní pro to hodnocení bylo také to, že spolupachatel pana Marcela Cichého, který se dopustil rozsáhlejší trestné činnosti včetně vývozu pervitinu na Slovensko, dostal trest na samé spodní hranici trestní sazby, tedy deset let. Za této situace ukládat stejný trest osobě, která se dopustila trestné činnosti podstatně menšího rozsahu, by bylo neproporcionální,“ řekl předseda senátu Jiří Bednář.

Soud přihlédl také k tomu, že Cichý byl bezúhonný a zapojoval se do dobrovolnických aktivit.