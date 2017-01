Drholec ženu ubodal sedmadvaceticentimetrovým nožem v pronajatém bytě loni v červenci v pražském Braníku. Obžalovaný šel podle svých slov tehdy na pivo do místní hospody. Po chvíli si k němu přisedla starší žena.

„Viděl jsem ji poprvé,“ řekl později na policii Drholec. „Přisedla si a začala mi vyprávět, že má nějaké problémy. Já jsem ji moc neposlouchal, chtěl jsem jít na pivo a přemejšlet si o práci, o zahradničení,“ pokračoval Drholec.

Nakonec prý z ženy vypadlo, že má problémy s manželem, Drholec jí tedy nabídl, že k němu může jít na den bydlet, aby se zklidnila. Žena souhlasila.

Prý ho okradla

Když dorazili k Drholcovi domů, skočil obžalovaný ještě do obchodu pro dvě PET láhve piva. Asi tři hodiny pak popíjeli a povídali si. Pak se ale prý konverzace trochu změnila.

„Začala na mě zvyšovat hlas a začala být sprostá, že jsme všichni stejní, debilové a ču***i,“ popsal Drholec, který se prý během toho zvedl a šel se vysprchovat.

Když se žena mezitím nijak neuklidnila, řekl jí, ať jde pryč. „Místo toho, aby byla ráda, že jsem ji vzal k sobě, tak furt jenom řve,“ posteskl si policii Drholec.

Muž si ale všiml, že mu zmizel telefon, který měl položený na stolku. A v peněžence, která tam stále ležela, prý chybělo něco přes 1200 korun.

„Já jsem tomu vůbec nevěřil – někoho pozvete, chcete mu pomoct, a on vás ještě okrade,“ vyprávěl rozčarovaně policistům Drholec. „Vzal jsem ji za tašku a řekl, že toho mám plný zuby,“ pokračoval obžalovaný.

Byl jsem úplně mimo, vůbec jsem nevěděl. Měl jsem zatemněno. obžalovaný

„Připadalo mi, že je opilá, pořád mě chytala za ruku. Vytáhl jsem nůž a řekl jí, že jestli na mě ještě jednou šáhne, tak ji podříznu,“ popsal momenty před útokem obžalovaný. „A pak se stalo, co se stalo,“ dodal s tím, že si z útoku nic nepamatuje.

„Byl jsem úplně mimo, vůbec jsem nevěděl. Měl jsem zatemněno,“ prohlásil Drholec s tím, že ví, že ženu „píchnul někam do těla“.

Podle obžaloby ženě uštědřil „mnohočetné bodné a bodnořezné rány do hlavy, krku, hrudníku a končetin“.

„Ze soudnělékařského hlediska musela pociťovat bolesti, strach ze smrti, bezvýchodnosti situace,“ podotkla při přednesu obžaloby státní zástupkyně Jana Kadeřábková.

Dvě verze



Drholec pak podle výpovědi na policii ženu přikryl peřinou, sedl si na gauč a nevěděl, co má dělat. Do toho za ním přišel kamarád, kterému nejprve Drholec řekl, že se se ženou porvali během popíjení.

„Pak byla druhá verze, že se šel koupat a v tu ránu tam vtrhnul nějakej neznámej chlap a začal řvát na tu paní, on to nechtěl poslouchat, tak šel ven z toho bytu. Tam potkal nějaký kamarády, a když přišel, tak tam tu paní takhle našel,“ přednesl soudu kamarád obžalovaného Drholcovo alternativní vysvětlení ženiny smrti. Byl to právě svědek, který z telefonu obžalovaného zavolal policii.

„Skutek, který je uvedený v obžalobě, jsem spáchal,“ zní Drholcovo přiznání. „S následky svého jednání se budu potýkat po zbytek svého života, svého jednání upřímně a velice lituji,“ dodal obžalovaný.

Vzhledem k svému psychickému stavu, který podle Drholce není dobrý, požádal soud o umístění do zařízení s dobrou zdravotní péčí, protože se chce po výkonu trestu vrátit do života jako zdravý člověk.

Drholec byl v době činu čerstvě (ani ne týden) odsouzený k dvouletému podmíněnému trestu za loupež. Loni totiž okradl svou vlastní matku. Ta následně zemřela. Drholec pak podle své přítelkyně začal pít ještě více než předtím.