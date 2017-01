První případ se stal na podzim roku 2015. Trojice si podle obžaloby v Lysicích na Blanensku vyhlédla dům, kde osamoceně žil čtyřiašedesátiletý muž.

„Vnikli do domu, a když muž přišel ze zahrady, uhodili ho do hlavy teleskopickým obuškem, svázali ho a bili se slovy: Stejně to nepřežiješ. Pak jej polili slivovicí a u hlavy mu škrtali zapalovačem,“ řekla státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

Přepadený jim nakonec dal asi 30 tisíc korun a platební kartu.

Oběť našel bratr, který bydlí jen kousek od přepadeného. „Slyšel jsem ho, jak na mě volá, a tak jsem šel za ním nahoru. Tam byl bratr, měl na ruce pouta a stěžoval si, že ho přepadli. Když jim řekl, že žádné peníze nemá, tak ho prý bili, lili na něj alkohol a chtěli ho i zapálit. Předtím to byl takový suverén, po tom je takový mouchy, sežerte mě. Už to prostě není on,“ popsal před soudem bratr přepadeného.

Jeho „diagnózu“ převedla do odborné řeči znalkyně. „Oběť trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která ho výrazně omezuje v běžném životě,“ řekla.

Druhý přepadený v Ivančicích neměl to štěstí, aby řádění lupičů přežil.

„Maskováni kuklami a vyzbrojeni pistolí, pouty a páčidlem vnikli do domu přes balkónové dveře a začali prohledávat dům. V ložnici vzbudili majitele domu, který začal křičet o pomoc. Svázali mu proto ruce a bili ho do hlavy, hrudníku a celého těla, nakonec jej udusili. Z domu si odnesli dvoje hodiny a sadu stříbrných příborů, které druhý den prodali v zastavárně,“ prohlásila Zámoravcová.

Házeli vinu jeden na druhého



Před soudem házeli obžalovaní vinu jeden na druhého. „Cvan ty lidi mlátil, choval se jako psychopat. Když jsme se dozvěděli, že ten starý pán umřel, plakal jsem. Cvanovi jsem pak řekl, že to pos..., a on na to jen opáčil, že co už. Já jsem lidem jen dával pouta, ale nebil jsem je. Je mi to moc líto,“ tvrdil u soudu Baier.

Že nikomu nechtěli ani zkřížit vlas na hlavě, se ovšem dušoval i Cvan. „Nejeli jsme nikomu ublížit. Ten starý pán se začal budit, když na něj někdo posvítil baterkou, a Baier ho několikrát udeřil, když ho poutal,“ hájil se Cvan. Podle Minára nese hlavní vinu Baier.

Podle znalkyň z oboru psychologie a psychiatrie se v podobě obžalovaných spojily tři různé osobnosti. „Pokud trestnou činnost páchali, tak rovným dílem. Nebyl tam žádný vůdce, nikdo nikoho neovládal. Všichni tři byli při smyslech a věděli, co dělají,“ prohlásily znalkyně.

Baier a Cvan si podle vyšetření ohýbají morální pravidla podle svých potřeb, Minár, který se ve vězení pokusil o sebevraždu, před znalkyněmi plakal a děsil se budoucnosti.

Soud bude pokračovat výslechem dalších svědků a znalců.