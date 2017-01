Policisté vyzvali veřejnost několikrát o pomoc. Zřídili speciální call centrum, kam dorazilo od lidí do současnosti na 90 poznatků. Veřejnost také požádali o jakékoliv kamerové záznamy z minulého úterý a středy z okolí bydliště Michaely v ústecké čtvrti Klíše.

„Kriminalisté ze speciálního týmu i dnešního dne po pohřešované Míše Patricii Muzikářové stále intenzivně pátrají. Vyhodnocují stovky hodin kamerových záznamů. Na výzvu a žádost o kamerové záznamy ze soukromých kamer se nám již někteří majitelé ozvali,“ uvedla ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Na případu intenzivně pracuje tým zhruba 20 kriminalistů. Ten se zabývá i poznatky od veřejnosti. „Do současné chvíle jsme přijali zhruba 90 poznatků z řad veřejnosti. Občané je poskytují nejenom prostřednictvím linky 158, ale i prostřednictvím mailové pošty,“ dodala Hyšplerová.

Pátrá celý Schengen



Matka nahlásila zmizení své 12leté dcery minulou středu 11. ledna kolem 18:45 večer. Policisté ihned zahájili pátrání. Dívka byla údajně ještě kolem páté až šesté hodiny ráno doma, kdy měla začít komunikovat na sociálních sítích. Její matka odešla do práce dříve, dívka se do školy vypravovala sama. Že chtěla do školy jít, naznačuje policistům chybějící učení. Pak stopa po dívce mizí.

Pátrání po dívce probíhá od počátku v celém schengenském prostoru, bližší spolupráci pří pátrání policisté zahájili s německými kolegy. Policie zařadila pátrání po dívce do Národního koordinačního mechanismu v kategorii Dítě v ohrožení. Systém je založen na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií.

Michaela Patricie Muzikářová je zhruba 155 až 160 centimetrů vysoká, štíhlá, má hnědé vlnité vlasy. Vidí špatně na dálku, nosí dioptrické brýle s růžovými obroučkami.

Dívka na sobě měla při odchodu z domova s největší pravděpodobností černého kulicha s bambulí, prošívaný kabát tmavé barvy ke kolenům, legíny a kozačky, ze kterých vykukuje bílá kožešina. Na zádech měla růžový batoh s postranními kapsami značky Nike.