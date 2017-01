„Do současné doby jsme na speciálně zřízené call centrum obdrželi zhruba dvě desítky poznatků od veřejnosti, které kriminalisté ihned prověřují a vyhodnocují. Nejvíce volání jsme zaznamenali v době hlavního vysílacího času zpravodajství, kde několikrát odezněla pátrací relace a výzva veřejnosti," uvedla Hyšplerová.

Matka nahlásila zmizení své 12leté dcery ve středu kolem 18.45. Od té doby po ní policisté pátrají. Označili ji jako dítě v ohrožení. Dívka byla ve středu ráno v době mezi pátou až šestou doma, v té době měla začít komunikovat na sociálních sítích. Její matka odešla do zaměstnání dřív, dívka se proto do školy vypravovala sama. Že chtěla jít do školy, naznačuje policistům chybějící učení. Pak po ní stopa mizí.

Zmizelá dívka na fotografiích, které má policie k dispozici.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Policie zřídila v Ústí speciální pracovní tým. „Vidíme jako velmi pravděpodobné, že se mohla stát obětí závažného trestného činu. To je první varianta, druhou je, že odešla z domova dobrovolně. Obě jsou naprosto rovnocenné, zatím nemáme informaci, že bychom jedné z těch variant mohli dát přednost,“ řekl ve čtvrtek náměstek krajského ředitele policie Zbyněk Dvořák.

Nikdy neutekla



Speciální policejní call centrum funguje na lince 158 od čtvrtečního odpoledne. „Bude tam dostatečný počet operátorů, protože se chceme obrátit na veřejnost s prosbou, aby nám bezprostředně sdělovala informace,“ dodal Dvořák.

Dívka žije podle policie v neúplné rodině s matkou v ústecké čtvrti Klíše. Navštěvuje šestou třídu nedaleké základní školy. Podle policistů neměla důvod z domova odejít a ani to nikdy předtím neudělala. Telefon dívky zůstává od středy nedostupný. Policisté začali prověřovat její kamarády a známé i sociální sítě. Již ve středu večer prověřili zdravotnická zařízení, zatím je ale na stopu nic nepřivedlo.

Michaela Patricie Muzikářová je zhruba 130 centimetrů vysoká, štíhlá, má hnědé vlnité vlasy. „Vidí špatně na dálku, takže nosí dioptrické brýle s růžovými obroučkami,“ řekl vedoucí odboru obecné kriminality ústecké krajské policie Martin Charvát.

Na sobě měla při odchodu z domova s největší pravděpodobností černého kulicha s bambulí, prošívaný kabát tmavé barvy ke kolenům, legíny a kozačky, ze kterých vykukuje bílá kožešina. Na zádech měla růžový batoh s postranními kapsami značky Nike.