„S obžalovanou jsem přišla do styku třikrát. Dvakrát v den smrti jejího dítěte. První výjezd byl k němu, druhý na základě požadavku policie k paní H. Chtěli ji vyslechnout a ona údajně byla ve špatném psychickém stavu. Potřetí to bylo asi o tři týdny později a opět k ní. Tehdy chtěla spáchat sebevraždu,“ vypověděla lékařka s tím, že žena se ani v jednom případě nechovala standardně, jak to v podobných situacích bývá.

„Jsem schopna to posoudit, neboť za svou praxi jsem výjezdů k nejrůznějším neštěstím absolvovala celou řadu a vím, že lidé, kterých se to týká, si počínají zcela jinak. H. byla naprosto chladná, bezcitná,“ vysvětlila záchranářka.

Obžalované, které v minulosti zemřely další dvě děti, hrozí v případě prokázání viny až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Jednání bylo kvůli doplnění znaleckého posudku odročeno na 27. ledna.

KS se případem zabývá už podruhé. Původně ženu zprostil obžaloby. Vrchní soud v Olomouci však jeho rozsudek zrušil a případ mu vrátil k doplnění dokazování a novému rozhodnutí. Klíčový má být hlavně doplněný znalecký posudek.

Čin policisté překvalifikovali na vraždu

Obžalovaná, která žije v charitním zařízení v Olomouci, byla nejprve stíhaná za usmrcení z nedbalosti, kriminalisté její čin ale překvalifikovali na vraždu.

Při vyšetřování se zabývali i dalšími dvěma úmrtími jejich dětí v předchozích letech. První několikaměsíční syn zemřel zhruba před sedmi lety na Slovensku. Druhý, rovněž chlapeček, asi 1,5 roku před událostí v Přerově.

Násilnou smrt se policistům podařilo prokázat jen u posledního potomka. V prvním případě byl příčinou smrti syndrom náhlého úmrtí, ve druhém se novorozenec udusil zvratky.

Jak vyplynulo u soudu, vedle dětí, které zemřely tragicky, H. přivedla na svět i další, které s ní nežijí ve společné domácnosti. Čtyřikrát potratila.

Podle obžaloby žena dítěti úmyslně přikryla dýchací cesty. Novorozenec zemřel na udušení.

U KS obžalovaná odmítla vypovídat. V přípravném řízení policistům uvedla, že neměla v úmyslu dítěti ublížit. Tvrdila, že z její strany šlo o nedbalost, prý usnula při kojení.