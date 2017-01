Voříšek, který se staral o podnikatelovo účetnictví, měl svého dlouholetého klienta nejprve připravit o více než 15 miliónů korun. Protože je nemohl splatit, svízelnou situaci měl řešit vraždou. Oběti zasadil 39 bodnořezných ran steakovým nožem do břicha a hlavy a během potyčky mu také zlomil páteř, tvrdí obžaloba.

Obžalovaný Michal Voříšek u hradeckého soudu (vpravo).

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Už dříve měl také zpronevěřit devět miliónů korun obci Malá Úpa v Krkonoších. Peníze zřejmě prohrál na automatech. „Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo trest výjimečný,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Nabádal mne, ať si něco koupím

„Absolutně jsem netušila, že bychom mohli být ve finančních problémech,“ řekla policistům v přípravném řízení dnes už bývalá manželka obžalovaného. V pondělí v soudní síni využila svého práva a ve věci nevypovídala. Proto se četla její předchozí výpověď.

„Naopak mne nabádal, ať si něco koupím. Dávali jsme i sponzorské dary různým organizacím. Jen jednou se na mne obrátil klient, že mu dluží, snad 50 tisíc korun. Žádný jiný věřitel se neozval,“ uvedla žena, která exmanželovi pomáhala v podnikání. Do vlastního účetnictví ale podle svých slov nezasahovala. Dělala spíš přípravné a pomocné práce v kanceláři. Žila v domnění, že jsou schopni vydělat 120 tisíc měsíčně.

Podle jejího vyjádření nebyl obžalovaný agresivní, měl rád život, svůj klid. „Než se to provalilo, tak jsem si myslela, že je hrdý na to, co dokázal. Že jsme si z 2+1 pořídili pěkné bydlení, auto, pěkně se oblékal, jezdili jsme na dovolené. Když už byl ve vězení, zeptala jsem se ho, proč to udělal. Řekl, že neví, a rozplakal se,“ uvedla.

„Je mi záhadou, jak přede mnou dokázal vše utajit,“ dodala manželka.

Kolik prohrál peněz, nevíme

Voříškovi se před manželkou dařily skrýt nejen finanční problémy, ale i fakt, že chodí hrát automaty. „Říkal, že chodí hrát karty. Ale nevěděla jsem ani s kým. Někdy údajně vyhrál 15 korun, někdy 14 prohrál. Byla jsem ráda, že nechodí domů výrazně podnapilý, i když střízlivý nebyl,“ řekla exmanželka.

Podle výpovědi jednatelky firmy provozující v Trutnově herny chodil Voříšek hrát sice nepravidelně, ale relativně často. „Někdy nepřišel vůbec, jindy třeba čtyřikrát do měsíce. Kolik za tu dobu prohrál, nevím, to neevidujeme. Vyhrát mohl v součtu třeba dva milióny korun,“ uvedla svědkyně u soudu. Připomněla, že jako jednatelka trutnovských heren začala pracovat před 2,5 roky, v té době už obžalovaný do tohoto zařízení chodil. Žádná z jeho jednotlivých výher ale nepřesáhla 270 tisíc korun. „Někdy to bylo 50, jindy třeba sto tisíc nebo naopak vůbec,“ dodala.

„Hlavní líčení bude pokračovat i další dny. V úterý by měl soud vyslechnout znalce, v dalších dnech budou pokračovat výslechy svědků,“ uvedl předseda senátu Luboš Sovák. Pokud se všichni předvolaní dostaví, ve čtvrtek by mohl být vynesen rozsudek.