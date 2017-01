„Je to mimo areál Tatry, jsou to nějaké průmyslové haly, ale přesně nevíme, co se uvnitř nachází, pravděpodobně se tam zpracovává dřevo,“ uvedl zastupující mluvčí moravskoslezských hasičů Marek Gašparín.

Požár haly

FOTO: Pavel Karban, Právo

Oheň nejprve zachvátil halu, v jejímž těsném sousedství se nachází místní STK. Z ní se požár rozšířil dál. Plameny ničily celý objekt, oheň způsobil i propadání střech.

Na místě zasahují hasiči z širokého okolí

FOTO: Pavel Karban, Právo

Na místě zasahovali hasiči z širokého okolí, k dispozici měli také techniku určenou na likvidaci požárů střech.

FOTO: Pavel Karban, Právo