„Situace mladých řidičů se, bohužel, nelepší. Téměř z jedné čtvrtiny se podílejí na smrtelných dopravních nehodách. Je to velmi vysoké číslo a pokles následků jimi zaviněných nehod je velmi pomalý,“ podotkl v pátek ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. „A vzhledem k tomu, že ti mladí lidé při nehodách umírají, je to velká tragédie,“ dodal.

Z loňských 545 obětí havárií na silnicích jich hned 130 mají na svědomí právě ti, kteří jezdí méně než pět roků. Přestože proti roku 2015 je to o 25 mrtvých méně, pořád jde podle Lercha o alarmující číslo.

Obzvláště proto, že nehod zaviněných mladými řidiči naopak neustále přibývá. Loni jich bylo téměř sedmnáct tisíc, předloni o takřka osm stovek méně. „Tady se ukazuje, že mladí řidiči si ne úplně uvědomují tu odpovědnost k silničnímu provozu, velký vliv určitě má rodina, tedy to, že dítě vidí, jak se chová dospělý za volantem, a pak se velmi často chová podobně,“ upozornil šéf dopravních policistů s tím, že je v ČR dlouhodobá absence dopravní výchovy.

Nejčastěji podle něj mladí řidiči způsobují nehody kvůli nepřiměřené rychlosti a nezvládnutí svého vozidla. „Velmi často se tam navíc objevuje alkohol a samozřejmě i drogy, což patří k té mladší generaci,“ řekl Právu Lerch.

Dřív by se vybodovali

Přivítal by uvažované změny legislativy z pera ministerstva dopravy v podobě například tzv. řidičáku na zkoušku, kdy by řidiči s praxí do dvou let mohli o oprávnění přijít už při obdržení šesti bodů místo nynějších dvanácti. „Policie dlouhodobě říká, že by byla pro zpřísnění nějakého režimu nad mladým řidičem, zajištění jeho vzdělávání. Tam, kde to v okolních státech zavedli, se situace zlepšila, tak proč by se nemohla zlepšit i u nás,“ míní Lerch.

„Jak se ukazuje, právě první dva roky řízení jsou nejkritičtější,“ dodal ředitel dopravní policie. Co ho naopak potěšilo, je výrazně klesající počet obětí nehod z řad chodců, cyklistů a motorkářů proti předchozímu roku.

Chodců loni přišlo při srážce s autem o život celkem 111, což je o 20 méně než v roce 2015, mrtvých cyklistů ubylo dokonce o 29 na loňských 39 obětí, motorkářů zahynulo 59, tedy o 22 méně než předloni. Stále nejvyšší počet obětí loňských nehod je z řad samotných řidičů osobních aut, a to 209, i tak je to o 19 méně než v roce 2015.