„Policie věc odevzdala k projednání přestupkové komisi pro porušení školského zákona,“ potvrdila Právu šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová.

Nejmladší nemá rodný list

Sedmičlenná rodina žije v polorozpadlém domku v malé pošumavské vesničce. Rodiče mají pět dětí ve věku od jednoho roku do 12 let. Všechny se narodily doma. Nejmladší z nich pro úřady fakticky neexistuje, není nikde evidováno a nemá rodný list. Ostatní děti nechodí na pravidelné lékařské prohlídky a očkování. Policisté během šetření nezjistili u dětí žádné známky podvýživy, týrání ani jiného zanedbání vyjma nedostatečné hygieny.

Je na sociálních pracovnících, aby s rodinou intenzivně pracovali a pomohli jí zařadit se do běžné společnosti. Vyšetřovatelé

„Vyrůstají v prostředí, které neodpovídá dnešním standardům, přičemž samotné nevyhovující výchovné prostředí nemůže být důvodem pro trestní stíhání,“ uvedli policisté.

Podle nich jsou problémem ne zcela běžné životní názory a postoje rodičů, kteří odmítají dnešní konzumní způsob života, čímž rodina zůstává izolována od ostatních spoluobčanů.

„Je zřejmé, že děti budou mít v budoucnu problémy se zařazením mezi své vrstevníky, ale je na sociálních pracovnících, aby s rodinou intenzivně pracovali a pomohli jí zařadit se do běžné společnosti,“ upozornili vyšetřovatelé.

Nepřišly na povinné přezkoušení



Tolerovat rodičům se už ale podle policistů nedá to, že děti neposílají do školy. Dvě nejstarší děti byly sice přihlášené na základní škole Březová u Uherského Hradiště v programu domácího vzdělávání, ale neplnily zákonem stanovené podmínky.

„Nedostavily se na povinné přezkoušení. Bohužel ze strany rodičů nebyla snaha to napravit. Přezkušování nepovažovali za nutné. Takže jsme loni v říjnu ukončili spolupráci,“ sdělil Právu ředitel školy Ludvík Zimčík. Podle informací Práva řeší rodiče aktuálně přestup do jiné školy, která by jim umožnila domácí výuku.

Matka: Nic jim nechybí

Matka dětí nepřipouští, že by jako rodiče dělali něco špatně. „Žijeme tak, jak si můžeme dovolit. To znamená s co nejmenší spotřebou a s co nejmenšími nároky na okolí. Nikomu nic neděláme, neubližujeme, nekrademe. Hledíme si hlavně svého, na rozdíl od lidí, kteří se nás snaží stále nějakým způsobem rozvrtávat,“ vysvětlila 43letá žena.

Vnímá to tak, že pokud je někdo trošičku jiný, jsou proti němu všichni zaujatí. „Já se necítím, že bych dělala něco špatně. Chováme se přirozeně. Lidé si myslí, že jsme něco, co si zaslouží odsoudit. Nemáme dvě děti, ale pět, protože pánbůh to tak asi chtěl. Otec chodí do práce, ale nevydělává tolik, abychom mohli mít všechno. Neberu dávky, nechci být jako ti, co žijí na úkor ostatních,“ pokračovala.

Děti podle ní nestrádají. „Jestliže mají tátu a mámu, tak jim nechybí nic. Všechno ostatní je navíc. Dnes děti musí mít všechno možné, ale s rodičovskou láskou je to už horší. Řekli jsme si, že odpovědnost vezmeme na sebe a připravíme děti tak, aby jednou obstály v životě,“ uzavřela žena.