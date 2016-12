Muže, který pocházel ze sousedního okresu, čekala podle policie v mosteckém bytě „scéna jak z hororového filmu“.

„Žena ho zavedla do bytu a tam od něj vyinkasovala 500 korun. Když odešla do koupelny, náhle do bytu vešli oba obvinění a muže osočili z obtěžování ženy, fyzicky ho napadli obuškem a pěstmi, šacovali mu oblečení. Napadanému se podařilo z bytu utéct, starší z obviněných ho pronásledoval s kuchyňským nožem v ruce a volal, že ho zabije,“ popsala policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Než se muži podařilo utéct a přivolat policii, přišel o hodinky a finanční hotovost a také utrpěl zranění, kvůli kterým musel vyhledat lékařské ošetření.

Podle policie jednala trojice podle předem připraveného scénáře. „Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže 21letou ženu ve formě pomoci a dva muže ve věku 21 a 23 let z Mostu ve spolupachatelství, starší muž navíc čelí obvinění z přečinu nebezpečného vyhrožování,“ uvedla Světláková.

Obviněná trojice je stíhána na svobodě, hrozí jim až deset let vězení.