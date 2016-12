„Vyjížděli jsme k napadení v bytě, při kterém byly nožem zraněny dvě osoby. Třetí osoba byla zadržena policisty. Celou věc na místě vyšetřují kriminalisté,” řekla Novinkám policejní mluvčí Iveta Martínková.

Záchranná služba na místo vyslala čtyři své posádky. Vstup do domu hlídali policisté.

„K rodinné tragédii, ke které došlo na Barrandově, mohu potvrdit, že naše posádky ošetřily celkem tři osoby. Dvě ženy ve věku 18 a 50 let utrpěly velmi vážná zranění. Záchranáři je po zajištění životních funkcí převezli do jedné z pražských nemocnic. Muž utrpěl zranění lehká a záchranáři ho převezli k ošetření taktéž do jedné z pražských nemocnic," sdělil mluvčí pražské záchranky Dominik Horn. Dodal, že šlo o napadení matky a její dcery.

Podle informací z místa měl muž pobodat nožem svou ženu a dceru. Útok měl být přitom veden do oblasti krku a hlavy. Podle sousedů měl být muž psychicky nemocný. To potvrzuje i fakt, že byl po činu převezen na psychiatrii.

„Podezřelý muž byl po provedení všech potřebných úkonů umístěn do psychiatrického zařízení,” uvedla v tiskové zprávě mluvčí pražské policie Iveta Martínková.

„Celou událost si na místě převzali kriminalisté z 1. oddělení pražského krajského ředitelství, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvojnásobné vraždy ve stádiu pokusu,” dodala.