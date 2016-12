"Ke Krajskému soudu v Plzni byla podána obžaloba na obviněného Jana S. Žalovaný skutek byl kvalifikován jako příprava zločinu teroristický útok. Je ohrožen trestem odnětí svobody od 12 do 20 let nebo i výjimečným trestem," řekl zpravodajskému webu Českého rozhlasu Kubias.

Jana S. zadrželi turečtí policisté na istanbulském letišti během jeho přestupu na let do města Gaziantep poblíž turecko-syrské hranice, odkud zájemci o boj v řadách Islámského státu vyrážejí do Sýrie. Potom, co se jim přiznal, že chtěl pokračovat do Sýrie a tam se připojit k IS, ho poslali zpět do Česka.

Zdejší policisté mladíka nejprve obvinili z pokusu o účast na organizované skupině a stíhali ho na svobodě. Když u výslechu přiznal, že chtěl po boku džihádistů zabíjet americké a ruské vojáky, zpřísnili jeho obvinění na přípravu teroristického útoku a soud ho poslal do vazby.

Matka: Řekl mi, že jede na výlet

Kdy si nechal narůst plnovous? Jí vepřové? Dokázal by na sebe vzít vestu s výbušninou a jít se někam odpálit? To jsou některé otázky, které mladíkovi podle jeho matky položili policisté při výslechu.

Žena je skálopevně přesvědčena, že by její syn nikdy nebyl schopen toho, z čeho ho policisté viní.

V rozhovoru s reportérem Práva přiznala, že o cestě syna do Turecka nevěděla. „Řekl mi jen, že tady pár dní nebude, že jede na výlet. Pak se vrátil a půl roku jsme žili normálně. A najednou jako blesk z čistého nebe si pro něj přijdou policajti. Do smrti toho kluka uvidím v poutech,“ vyprávěla žena.

Matka za ním chodí



Na policii čekal mladíka několikahodinový výslech. „Ptali se na všechno možné. Chtěli vědět, jaký Honza je nebo s kým se stýkal. Také se zajímali o to, jakou vyznával víru a jestli by byl schopen sebevražedného útoku,“ popsala žena.

Sama prý nic abnormálního na synovi nepozorovala. „Chtěl se dokonce osamostatnit. Vybírali jsme byt v Plzni, hledal si tam i práci. Má svářečské zkoušky, měl šanci získat dobré místo,“ vysvětlila.

Za synem do vězení chodí pravidelně jednou za 14 dní. „Chtěl, abych mu přinesla bibli, karty a šachy. Zvládá to tam možná lépe než já tady doma,“ uzavřela Dana S.