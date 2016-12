„Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo trest výjimečný. Za své jednání je plně odpovědný,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Voříšek měl v letech 2011 až 2015 způsobit jako účetní klientům škodu skoro 25 miliónů korun. Podnikatele, který byl loni v prosinci zavražděn, podle obžaloby připravil o víc než 15 miliónů korun, devět miliónů pak prý postupně zpronevěřil i obci Malá Úpa. Většinu peněz prohrál v hracích automatech a prohýřil.

Co se Malé Úpy týká, zamýšlel prý Voříšek peníze vrátit. „Bral jsem to jako půjčku,“ uvedl Voříšek, který má podle vlastních slov vrátit okolo půl miliónu korun. „Obci vrátil 261 982 korun,“ podotkla obžaloba.

Peníze zpronevěřené dvojici firem zavražděného podnikatele Voříšek označil za fakticky načerno vyvedený kapitál z firemního účetnictví.

„Podnikatel, který byl můj nejlepší klient, přišel s tím, zda by bylo možné z firmy vyvést, odklonit peníze. Řekl jsem, že by to šlo prostřednictvím plateb. Peníze ve skutečnosti šly na různé bankovní účty. Peníze jsem klientovi, bez jehož souhlasu nebylo možné provést žádnou platbu, předával v hotovosti,“ uvedl Voříšek. Obžaloba však podobnou teorii rozporuje.

Účetní se posléze dostal, jak tvrdí, kvůli „odkláněným” penězům s podnikatelem do ostrého sporu. Roztržka vyvrcholila v trutnovském domě obžalovaného vraždou.

Voříšek, který byl v inkriminované době o zhruba třicet kilogramů těžší a byl také o deset let mladší než oběť, zasadil podnikateli 39 bodnořezných ran nožem do břicha a hlavy. Muži během potyčky zároveň zlomil páteř.

Vraždu neplánoval, říká

„Neplánoval jsem to. Vyhrožoval, řval, že ostří hoši před mýma očima zohaví a zabijí moji manželku a potom i mne. Chytl jsem nůž položený na baru. A bodal. Byl samá krev. Těch 39 ran to ale nebylo. Potom jsem se šel vyzvracet. Nevím, jak se to všechno takhle pos...o. Špatný den,“ vypověděl obžalovaný.

Účetní nakonec mrtvolu zabalenou v igelitových pytlích ukryl na zahradě domu pod dřevníkem a snažil se zbavit vražedného nástroje a osobních věcí oběti. Mrtvolu našli policisté v noci z 25. na 26. prosince.

Rodina, jež dohromady požaduje odškodné 3,5 miliónu, začala podnikatele pohřešovat na Štědrý den.