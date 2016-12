„Obžalovaný nejprve ve svém bytě poškozenou vulgárně slovně napadal, potom ji začal bít a škrtit. Svázal jí nohy, částečně svlékl a začal ji polévat vodou. Když se bránila, donutil ji, aby dala ruce za záda a svázal je. Kolem hlavy jí omotal potravinářskou fólii a přes hlavu jí natáhl igelit. Pak jí igelit z hlavy odmotal a lil na ni krabicové víno, které pak olizoval,“ popsala státní zástupkyně.

Pokaždé, když jsem se chtěla bránit, tak mě bil ještě víc. poškozená

Po několika hodinách prý Eliáš ještě přitvrdil. „Se záměrem uspokojit svůj sexuální pud poškozenou přiměl k orálnímu styku, tlačil jí penis do úst a vyhrožoval jí zabitím a také tím, že ji znetvoří. Ženě nikdo z přítomných nepomohl, protože se obžalovaného báli,“ dodala státní zástupkyně.

Utrpěla psychický otřes



Eliáš se před soudem zaklínal, že se ničeho nedopustil. Při výslechu na policii sice přiznal sexuální kontakt, ale to prý jen proto, že byl tehdy pod vlivem drog. „Všechno jsem jim odkýval, stejně mě nikdo neposlouchal. Věřil jsem, že se moje nevina prokáže později. Skutečně jsem se s nimi ten den viděl, protože potřebovali prodat drogy. Řekl jsem jim, že se projdeme městem a něco prodáme, protože mě každý zná. Pak byli u mě, ale to jsem jim dal jen najíst a napít,“ prohlásil před soudem Eliáš.

Žena, která měla být obětí znásilnění, utrpěla podle lékařů psychický otřes a dodnes si nese následky. „Vůbec nevím, proč mě napadl. Pokaždé, když jsem se chtěla bránit, tak mě bil ještě víc a šeptal mi do ucha, že ho vzrušuje krev. Myslela jsem, že mě zabije po tom všem, co mi udělal. Ti ostatní se tvářili, jako by se nic nedělo. Poté, co mě znásilnil, mě nakonec pustil,“ vzlykala žena. „Lže a všechno si vymyslela,“ suše konstatoval Eliáš.

Senát v čele s Danielem Plškem bude pokračovat v projednávání případu výslechy dalších svědků a znalců.