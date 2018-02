15:05 - Denisa Bartoková skončila svou výpověď a soudkyně pro dnešek jednání ukončila. V pátek budou vypovídat tři svědci.

15:04 - Obžalovaný Kramný nesouhlasí s tím, že by Bartoková byla přítomna hádce s Monikou po striptýzu, neboť byl prý od rána v práci a vrátil se a ona už byla pryč. Svědkyně má ale za to, že hádku viděla a byla jí osobně přítomna.

15:02 - Obhájkyni zajímá, kdy svědkyně zjistila, že si její partner píše s Monikou. „Je to asi pět let, co jsme byli na chatě, a čtyři roky, co jsme byli na striptýzu."

15:00 - Ptá se státní zástupce, zajímá ho akce se striptýzem, jak se obžalovaný dostal k fotkám. „Když jsme přišly z vystoupení, tak jsem přespala u Kramných. Monika nechala foťák položený volně. Petr zřejmě do něj nahlédnul a ráno, když jsme se vzbudily, tak se začali kvůli tomu hádat," odpověděla svědkyně.

„Petr jí vyčítal, že tam jsou nevhodné fotky, byl velmi naštvaný, mluvil o tom, že ji odstřihne od financí a že se rozejdou. Reakce Moniky mě překvapila, nevadilo jí ani to, že se s ní Petr rozejde, ale že přijde o peníze. Mluvila stále dokola o tom, že přijde o peníze. Monika si potrpěla na to, že se dobře oblékala, na módu...."

14:55 - Soudkyni zajímá, jak byla na tom Monika po stránce zdravotní, zda by si byla schopna ublížit, spáchat sebevraždu, ublížit dceři. „Myslím, že Monika byla veselá, optimistická, ale měla chvilky, kdy měla ne přímo deprese, ale byla smutná, nešťastná, říkala, že práce je náročná. Nevím, zda už tehdy pracovala v tom domově důchodců."

„Sklony k tomu, že by si sáhla na život myslím neměla, právě naopak. Měla ráda život, ráda se líbila."

14:45 - Svědkyně Bartoková: Sešla jsem se s Monikou ještě jednou, šly jsme na pánský striptýz v Karviné, nedopadlo to dobře a od té doby jsme přerušily veškerý kontakt. Měly jsme s sebou fotoaparát, pořizovaly jsme fotky, Petr si je prohlížel a začal Moniku osočovat a zlobit se na ni. Vyhrožoval rozvodem, byla tam hádka, že jí vezme všechny peníze.

Bartoková si myslí, že na té akci se ale nic vážného nestalo „Myslím, že když manžel pustí manželku na takovou akci, a on věděl, kam šla... pak mi to dávali Monika i Petr za vinu. To byl konec našich kontaktů,“ dodala Bartoková. To se stalo podle svědkyně zhruba v roce 2011.

14:41 - V době byla Bartoková s Ryboněm, tak asi dvakrát byli na návštěvě u Kramných, pak byli s Kramnými ještě párkrát na chatě „Na poslední chatě, kam jsme měli jet, byl do ní přítel celý pryč. Byli jsme tehdy před rozchodem, měli jsme krizi, zjistila jsem, že si s Monikou píšou a schází se. Když jsem se ptala, tak se prý přítel chtěl s Monikou sejít, aby mu pomohla vyřešit náš vztah,“ popsala svědkyně.

„Napsala jsem SMS Petrovi, nevím, zda mi odepsal, ale osočila mě Monika, že jí chci rozvrátit rodinu. S Ryboněm jsem se rozešla, ale Monika důvod nebyla.“

14:35 - Bartoková se s Kramnými stýkala i se svým tehdejším přítelem, kterým byl Ján Ryboň. Ten se nyní zdržuje v zahraničí (svědkyně předává soudu kontakt na Ryboně).

Moniku svědkyně popisuje jako veselou, temperamentní ženu, kterou měla ráda, protože byla typem člověka, který každému pomůže. Chtěla ale, aby bylo po jejím. „Zlý člověk ale nebyla," sdělila.

14:31 - Svědkyně zná Moniku od střední školy. Když svědkyně v osmnácti otěhotněla, tak se vazby zpřetrhaly, znova se kontakty obnovily později. „Ten náš vztah byl takový kouskovaný. Třeba dva roky jsme byly v kontaktu, pak jsme spolu nekomunikovaly a pak zase ano,“ uvedla Bartoková.

Svědkyně: Na diskotéce se Monika a Petr poznali, líbil se nám oběma a ještě jsme špásovali, která z nás s ním bude chodit.

14:21 - Buda před soudem skončil a soudkyně volá svědkyni Denisu Bartokovou. Bývalá přítelkyně Ryboně a kamarádka Moniky. Původně měl dnes svědčit u soudu i Ján Ryboň, údajný milenec Moniky Kramné, ale policie v Čadci zjistila, že na adrese, kam mu soud poslal předvolání, se nezdržuje, měl by pracovat v Rakousku.

14:16 - Ptá se obhájkyně Jana Rejžková, zajímá ji mimo jiné, zda Kramný ovládal elektrikářské práce, zda zasahoval do elektrospotřebičů na pracovišti, když se pokazily, a zda obžalovaný mohl z pracoviště krást materiál. To svědek popřel.

14:12 - Státní zástupce se ptá svědka na chování Kramného na cestě z Prahy do Karviné, po návratu z Egypta. "Spadl mu kámen ze srdce, že už je doma, volal v průběhu jízdy médiím, zda plakal v telefonátech s novináři, nedokážu říct."

14:07 - Hovory jsou o tom, jak Kramný spolupracoval s médii, že dostal peníze za rozhovor u hrobu od Blesku, o léčitelce, penězích. O tom, že když u hrobu natáčeli rozhovor, že nebrečel, ale že to nevadí, protože byla stejně tma, tak to nebylo vidět.

14:01 - Soudkyně čte ze spisu SMS zprávy a přepisy hovorů.

14:00 - O obou vztazích Kramného po příjezdu z Egypta svědek věděl. O Katce mu ale obžalovaný řekl, že je to jen kamarádka.

„Nikdy se o manželce nebo o Klárce nevyjádřil Petr nijak špatně,“ prohlásil Buda.

13:52 - Na dotaz soudkyně, jak se Kramný po návratu choval, Buda odpověděl: „V mé přítomnosti několikrát plakal, nechápal, co se to stalo, že je hrozné, že přišel o manželku, o dítě.“

13:50 - Po několikatýdenním pobytu Kramného v Egyptě mu měl Buda dovézt Kramnému pas od Petra Kančiho, který vypovídal dnes dopoledne a tuto verzi potvrdil. Nakonec Buda neletěl, protože Kramného Egypt pustil do ČR.

30. října 2013 řekl Kramný Budovi, že se vrátí do Česka, že přiletí následující den a zda by pro něj nezajel do Prahy na letiště. „Tak jsem kolem páté ráno vyjel do Prahy, kolem 9.15 hod. mi Petr volal, že už je na letišti v Praze. Já jsem se zdržel v koloně asi o půl hodiny, jak jsem tam dorazil, volal jsem Petrovi. Ten mi ale řekl, že byl zadržen Cizineckou policií, že ho kontrolují. Pak mi volala mluvčí Cizinecké policie a vzala mě za letiště do takové garáže, kde jsem čekal na Petra, až ho přivezou. Přivezli ho zhruba v 13.15 hod. a odvezl jsem ho k rodičům.“

13:40 - Přes Budu dopravil Kramný do Česka tričko z Egypta (pravděpodobně pozvracené, aby se tady v Česku udělala expertiza).

13:36 - Jak si Kramný vysvětloval po dobu v Egyptě smrt manželky a dcery, si svědek nevzpomíná. „Říkal, že ho na Moničino číslo někdo prozvání, a poprosil mě, zda bych tam nemohl zavolat a zeptat se, kdo to je. Zavolal jsme tam a řekli, že se jedná o penzión ve středních Čechách, recepci. Pak jsem volal ještě jednou a zeptal se, zda tam nebyla rezervace na jméno Monika Kramná, Řekli mi, že nebyla.“

13:30 - Poté, co se svědek dozvěděl o úmrtí, napsal Kramnému SMS. Pak spolu komunikovali přes telefon a později i přes Skype, kde mluvili několik hodin denně. „O tom, co se stalo, začal mluvit Petr sám, chtěl o tom mluvit, pak bylo slyšet, že pláče, a tak jsem mu řekl, že nemusí.“

Buda popisuje, co mu řekl Kramný o osudném dni, jak bylo rodině špatně, jak přišel na to, že je dcera i manželka mrtvá... (svědek málem pláče, nemůže moc vypovídat).

13:25 - Buda skončil v Hyundai v roce 2013, v červnu se viděli naposledy. Problémy by prý svědek z Kramného vycítil, kdyby se trápil. Před dovolenou v Egyptě se neviděli. O tragédii se dozvěděl na dovolené ve Švýcarsku a pak to slyšel z médií, když přijel do Česka.

13:16 - Buda zná Kramného od 2008 z automobilky Hyundai v Nošovicích, kde oba v té době pracovali. Postupem času za ním Buda chodil, bavili se, stali se kamarády.

Probírali spolu děti, protože měli oba stejně staré dcery, intimní stránky manželského života neprobírali. "Petr se nikdy nezmínil, že by měli s manželkou nějaké problémy, bylo to mezi nimi pěkné a po celou dobu stejné," konstatoval Buda.

13:09 - Do soudní síně přišel jako svědek Daniel Buda, který měl vypovídat ve středu, ale soud jeho výpověď přesunul z časových důvodů na dnešek.



12:26 - Svědek Cieślar u soudu skončil. Přestávka do 13.00 hod.

12:20 - Cieślar nyní soudu popisuje, jak Kramnému vadilo, že měla Monika Kramná několik facebookových profilů, jak to probírala v jeho bytě s manželkou a že na tajném profilu FB měla fotky ve spodním prádle s komentáři v arabštině.

12:07 - „Byl hodně nad věcí,“ řekl svědek k chování Kramného po návratu.

Soudkyně čte z výpovědi svědka z přípravného řízení, ze které vyplývá, že se s Kramnými znal od roku 2010.

12:02 - „Když byl obžalovaný v Egyptě, začal se mě ptát na nevěru manželky, a tak jsem mu řekl, že se o tom pobavíme, až se vrátí. Jakmile přišel, tak jsme se k tomu ale nedostali, nechtěl,“ vylíčil Cieślar.

Svědek o Monice: Jako žena se mi jevila… no byla to ženská, chtěla se oblékat, chtěla se líbit, k dceři měla dobrý vztah, občas tam sice byl nějaký pokřik, ale to je asi normální. Když začala dělat v domově důchodců v Karviné, měla divnou náladu, depresivní, ale bylo to spíš z té práce, že pomáhají těm starým pacientům. Bolely ji z toho i záda. Pak jsem ale takový stav u ní neviděl, sebevražedné úmysly neměla – byla normální.

11:54 - Kramný to nechtěl projednávat, prý mu manželka řekla, že mu nevěrná není, údajně mu přísahala na smrt dcery. Od té doby, co svědek řekl obžalovanému o údajné nevěře, se nestýkali, až po jeho návratu z Egypta.

Manželství Kramných vnímal jako pohodově klidné. "Drželi se za ruce, šli si občas sednout, bral jsem to jako super. Obžalovaný byl klidný typ, máloco řešil, naslouchal. Pomohl, nabídnul se občas s něčím,...nezjištné to ale vždy nebylo,“ uvedl Cieślar.

11:51 - Pak koupili Cieślarovi byt hned vedle bytů Kramných a po čase se objevily problémy. Svědek to neřešil a od manželky zjistil, že došlo k nevěře Moniky, viděl i nějaké fotky z akce Moniky. Jedna fotka se mu nelíbila, nebyla prý diskrétní. „Volal jsem obžalovanému s tím, že se s ním potřebuju setkat, že je to důležité.“

Soudkyně: Muže, se kterým měla být Monika nevěrná, byl kamarád Ján Ryboň?

Svědek: Ano.

11:48 - Cieślar pobavil soud i zbytek osazenstva v jednací síni, neboť uvedl, že se seznámil s Kramnými na své svatbě, kde jim přišli blahopřát. Na otázku soudkyně, kdy to bylo, kdy měl svatbu, odpověděl, že v roce 2012 nebo 2011.

S Kramnými se občas vídal společně se ženou. Obě rodiny se účastnily nějakých výletů, akcí na chatě. Kramní mu přišli v pohodě, problémy tam podle něj nebyly.

11:39 - Svědkyně končí a odchází od soudu. Přichází nyní její manžel Natan Cieślar.

11:35 - „Monika byla typ, který se nerad svěřuje se svým soukromím, ale postupem času jsem pochopila, že se nemá s čím pochválit,“ odpověděla svědkyně na otázku obhájkyně ohledně toho, co si říkaly s Monikou.

11:31 - Státní zástupce má na svědkyni jednu otázku, týká se plesu, na kterém byla společně s Kramnými. Zajímá ho, zda tam byla žárlivost ze strany Moniky či Petra. „Myslím si, že ani ne, Petr seděl a Monika šla tancovat s tím, kdo pro ni přišel.“

11:23 - Soudkyně nyní předčítá SMS zprávy, které jsou ve výpovědi svědkyně z přípravného řízení. Kramný v nich po svědkyni žádá informace o manželčiných profilech na Facebooku, nevěře, fotkách.

11:16 - „Monika měla ráda život, ráda ukazovala i svoje tělo. Když jsem se Petra ptala, proč by si brala život zrovna v Egyptě, proč tak složitě, odpověděl, že tady (v Česku) by nebyla tak slavná... a ona toužila být ve všech časopisech.“

11:06 - Když se Kramný vrátil z Egypta, tak podle svědkyně chtěl, aby se setkali. „Petr přišel na návštěvu a tam nás zaskočil, protože tam máme takový sloup, který máme z kamene. Ptal se manžela, jestli to dělal sám. My jsme chtěli, aby nám to nějak popsal jako sousedům kamarádům, myslím, že jsme si to zasloužili, protože tu podporu jsme dávali nějakou. Nedostali jsme z něho absolutně nic. Netuším, nevím."

„Chování po návratu bylo pro mě jako pro ženu… když se nepřevlékl do černého, taková ta úcta k těm zemřelým tam chyběla, ani pásku si nedal.“

10:57 - O tragédii v Egyptě se Cieślarová dozvěděla od Kateřiny Gablerové, která vypovídala u soudu ve středu. Kramný jí napsal SMS zprávy počátkem srpna. „Napsal SMS ve stylu: Ahoj, řekni mi prosím celou pravdu, ty jsi byla její kamarádka, musíš to vědět, je to důležité pro tento případ. Pak přišla další SMS, tu si přesně nepamatuju, chtěl prostě vědět, co se stalo, o té nevěře, jestli mu dám kontakt na Denisu.“

Svědkyně: Psal něco ve stylu, že ví polovinu pravdy. Odepsala jsme mu, ať tohle neřeší, že to není důležité. Absolutně jsem nechápala, proč se na to ptal. Přiznal v e-mailech nebo SMS zprávách, že ještě půl roku před tím, než se poznali (Kramný s Cieślarovými) měli s Monikou problémy. Pár věcí jsem mu prozradila, poslala jsem mu nějaké stránky, kde byla, Monika se ráda fotila, třeba si chtěla splnit nějaký sen, nevím.

10:51 - „Od té doby jsme se potkávaly jen na chodbě, Monika měla při setkání smrtelný výraz v očích, nezdravily jsme se.“

„Monika byla myslím normální matka, Klárka byla divoká, ukřičená, já bych to asi s takovým dítětem nezvládala. Monika se starala, chodila krásně oblečená. V souvislosti se školou po ní ale křičela poslední dobou, Klárka si stála za svým, Monika po ní požadovala učení.

10:47 - „Monika měla vždy obavu, když šli někam ven, ať se neprořeknou, že má víc profilů na FB, říkala to kamarádkám,“ pokračovala svědkyně. „Denisa (společná kamarádka Moniky a svědkyně) si volala s Jánem (dnes má svědčit Ján Ryboň), že má něco s Monikou… to bylo v roce 2012… nakonec jsem se na to Moniky i ptala – a ji nezajímalo nic jiného, než od koho to vím… To mě udivilo.“

„Manžel řekl, že když to nezvládám, že to ukončí on. Ráno zavolal Petrovi a řekl mu, že mu Monika byla nevěrná. A řekl mu i s kým, že s Jánem,“ vylíčila Cieślarová a prohlásila: „Monika měla podle svědkyně dvě tváře, dokázala být až zlá – a na druhou stranu byla milá, citlivá.“

10:40 - Při rekonstrukci bytu svědkyni Monika požádala, ať jí něco udělá s počítačem. „Bylo to pro mě takové… proč? ...proč takové tajnosti...“ Svědkyně má za to, že Monika něco tajila na Facebooku. „Chtěla po mně, jestli jde ta nebo ta fotka vidět, jestli to má zablokované.“

10:34 - „Monika si stěžovala po jedné párty, snad se striptýzem, že jí vzal manžel kreditky, že je bez peněz a že s ním nebude. Byla ubrečená,“ popsala Cieślarová. Bylo to ještě před nastěhováním Cieślarů do sousedství. Proč Monika brečela, svědkyně nevěděla, pochopila to, až když viděla fotky z té párty. „Na druhou stranu když manžel nebo přítel pošle ženu na takovou párty, tak nemůže čekat nic jiného,“ myslí si svědkyně.

10:31 - Do bytu v sousedství Kramných se nastěhovali v listopadu 2011, a to přesto, že Cieślarová nechtěla. Manžel Cieślarové ale ženu prosil, ať ten byt koupí, tak se nakonec přestěhovali do bytu vedle Kramných.

10:27 - „Hodně se chválila – luxus, luxus, luxus, svěřila se mi i o Petrovi, že vylil mlíko na zem, to jsem ale neřešila,“ doplnila. Kramného svědkyně v té době znala jen ze svatební fotky.

„Poprosila jsem Moniku, jestli by její manžel nemohl natočit naši svatbu. Říkala, že ne, ale proč ne, nevím, on působil tak nějak normálně. Na svatbě jsem zjistila, že to není holka, se kterou se budu bavit, že hodně prosazuje svoje a chce všechno podle sebe. Petr se jevil normálně, takový klidný tatínek, nemluvil, ale vůbec nepůsobil, že by byl nějaký divný.“

10:21 - Svědkyně se s Monikou poznala v roce 2009, párkrát u nich byla na návštěvě. „Bylo to takové hektické, byla nervózní, při druhé návštěvě se Monika trochu víc otevřela,“ sdělila soudu.

10:16 - Skončil výslech Petra Kančiho a na řadu přišla Světlana Cieślarová, sousedka Kramných, po ní přijde na lavici svědků její manžel Natan Cieślar.

10:02 - Vyhlášena krátká přestávka

10:01 - Nyní se ptá obhájkyně Jana Rejžková. Svědek jí odpovídá, že o krádežích v práci neví, stejně jako neví nic o tom, že by si chtěl Kramný užívat života. O nevěře své ženy mu měl Kramný říct zřejmě po dovolené v Egyptě, ale není si tím jistý.

9:55 - „Vím od Péti, že mu Monika byla nevěrná. Měla poměr s nějakým Slovákem, chodila s ním na hotel a ona to platila. Zjistil to z jejího účtu,“ řekl Kanči v přípravném řízení.

Svou „zapomnětlivost“" svědek vysvětlil časovým odstupem, trvá ale na výpovědi z přípravného řízení.

9:49 - Z Egypta Kramný svědkovi řekl, že si myslel, že si dovolenou užijí, ale Monika si nevyzvedla před odletem prášky a byla tam na něj jako na cizího, a proto spali i odděleně. Petr jí rovněž zakázal Facebook, protože komunikovala s muži – i to řekl svědek Kanči ve výpovědi v přípravném řízení.

9:45 - Z výpovědi z přípravného řízení, kterou soudkyně přečetla, vyplývá, že si Kramný stěžoval před dovolenou, že je Monika k němu chladná, že s ním nechce mít intimní vztah. A také že Monika se nevěnuje Kláře, ale Facebooku. Když se jí chtěl údajně večer dotknout, tak vystartovala a byla na něj jako na cizího.

9:27 - „Se svářečkou, vrtačkami, s elektrickým nářadím Petr v práci dělal, ale neměl pravomoc je opravovat, ale je to údržbář a měl by vědět víc věcí než normální člověk… jako údržbář byl šikovný,“ řekl Kanči k pracovním povinnostem obžalovaného.

9:20 - Po návratu z Egypta se vídávali Kramný a Kanči v práci. Bavili se o hrobu, dědictví, ale nijak zvlášť důkladně. „Moc se mu nelíbilo, že mají dědit i příbuzní Moniky, ale nějak jsme to neřešili.“

O nových známostech Kramného po Egyptě se bavili. Kramný řekl Kančimu, že má slečnu a že je ve stresu. „To je všechno, víc jsme to neprobírali. Slyšel jsem, že jejich kamarádky říkaly, že Monika je nevěrná Petrovi. S ním jsem se bavil o Moničiných známostech, ale ne o nevěře.“

9:18 - Podle svědka měl Kramný, který neuměl anglicky, obavy z pobytu v Egyptě. Bál se, že tam bude ve vězení, aniž by mu někdo pomohl, že tam jsou tvrdší zákony. Nakonec však k zapůjčení pasu nedošlo, protože pas jsem dal kamarádovi Danielu Budovi. On ho měl předat, ale vrátil mi ho, protože se dozvěděl, že Petr má vycestovat z Egypta sem.

9:16 - Kramný měl obavy z prodlouženého pobytu v Egyptě, bavili se prý o tom, že jedině přes média se musí snažit. „Jako kamarád jsem se mu nabídl, že bych mu mohl půjčit svůj pas, aby na něj mohl vycestovat. Byl jsem o to Petrem požádán,“ přiznal Kanči.

„Uvědomil jste si, že maříte úřední rozhodnutí egyptského státu,“ ptá se důrazně soudkyně.

Kanči: Petr říkal, že se potřebuje dostat do České republiky, aby se to tady šetřilo.

9:10 - Svědek: Po tragédii Petr pořád mluvil o tom, jak se to stalo, že je divné, že jemu se nic nestalo, že se mu chtěl někdo pomstít. Bavili jsme se o tom, že Petr byl úplně v křečích a sotva zvládal cokoli dělat. Klárka měla chodit na toaletu a Monika zvracela do nějakého kbelíku.

Podle Kančiho to Kramný líčil tak, že na tom byli všichni tři strašně špatně. Na to, že by se spolu bavili o vyhledání lékařské pomoci, si svědek nepamatuje.

9:07 - „Myslím, že Petr říkal, že spal s Klárkou, že ji chtěl posunout, a že nedýchala a byla studená. Byl z toho v šoku, nevěděl, co má dělat, otočil ji a dával jí první pomoc. Tak mi to vykládal. Pak křičel na Moniku, ať vstává, ta ale nereagovala a zjistil, že je taky mrtvá. Pokoušel se jí pomoct a zjistil, že je nějaká flekatá nebo co. Pak řval na chodbě, snažil se přivolat pomoc a přišla nějaká paní, aby mu pomohla… tak nějak to myslím bylo,“ popsal Kanči osudný den v Egyptě.

9:04 - Svědek popisuje, jak se snažil Kramného utěšovat, když byl v Egyptě. „Řekl mi, že Klárka s Monikou jsou mrtvé, že byli na večeři, že jim bylo všem špatně, zvraceli, chodili na toaletu, Petr ležel na posteli… říkal, že sám neví, co se stalo, že jim bylo strašně zle.“

8:58 - Sebevražedné sklony Kanči na Kramném nikdy nepozoroval. „Monika sice měla svoje nálady, byla žárlivá víc než Petr, trošku to přeháněla, brali jsme to ale jako srandu.“

Soudkyně Renata Gilová se ptá svědka, zda a jak byli s obžalovaným, když byl v Egyptě, v kontaktu. Kanči se o tragédii dozvěděl od sousedky, pak mu Kramný zřejmě další den volal a řekl mu, co se stalo. Pak už byli v kontaktu denně. Nejprve telefonicky a potom přes Skype.

8:56 - Na dovolenou v roce 2013 se Kramní údajně těšili. „S Monikou jsem se tak často nebavil, měla svůj okruh přátel. S Petrem jsme se bavili, ten se těšil, měli tam buď Slovensko, nebo Egypt.“

8:52 - „O nevěře nevím, s Petrem jsme se o tom nebavili, byl tam jenom náznak, že tam bylo podezření. Myslel si, že je Monika chladnější, ale nic takového, že by na něco přišel.“

„Když se narodila Klárka, tak už to asi tak Monika nedávala najevo (zřejmě lásku – pozn. red.),“ prohlásil Kanči s tím, že Monika měla být víc času na počítači, na Facebooku, kde ji viděl i svědek. Věnovala se prý těmto záležitostem více než domácím pracím. „Párkrát jsme si sedli v práci a Petr říkal, že Monča je více času na tom compu, než by měla,“ shrnul.

8:48 - Kramného označil svědek za kliďase. „Jak se vzali, Monika se změnila. Nebyla moc při penězích, ale byla to normální holka. Po svatbě to bylo jinačí. Nevím, jestli si myslela, že si vzala milionáře Peťu, který jí bude všechno platit. Už se s námi tak nebavil, jako před svatbou. Nikdo jí to ale nezazlíval, dělala si sice trošku víc nepřátel, ale to byla její věc.“

„Když se narodila Klárka, byli šťastni, jako každá rodina, když se narodí děcko. Žili jako každá jiná rodina, starala se Monika, staral se Petr. Podle mě bylo vše v pořádku,“ konstatoval svědek.

8:45 - Kanči zná Moniku déle než Petra, jeho žena Adriana ji totiž zná od 18 let. Udržovali spolu kamarádský vztah. „S Petrem jsme neměli žádné problémy, nebyl nijak nadřazený, Monika byla taková více temperamentnější,“ začal výpověď Kanči.

Manželka Kančiho byla na svatbě Kramných jako svědkyně, Kanči v té době podnikal a pak se s pomocí Kramného dostal do Hyundai na údržbu, kde pracoval i Kramný. Občas se navštěvovali, chodili společně na plesy.

8:41 - Prvním svědkem čtvrtečního jednání je Kramného kamarád z práce Petr Kanči. K soudu přišel s manželkou Adrianou, ta však mezi svědky není. Oba ještě před zahájením hlavního líčení uvedli, že Moniku i Petra Kramné znali či znají dobře, byli si navzájem na svatbě, manželství Moniky a Petra považují dodnes za bezproblémové, normální a nevěří, že Kramný manželku a dceru zabil. Nevěří ani tomu, že by to byla vina Moniky, přiklánějí se spíše k otravě.

Hádka kvůli animátorce



Několikahodinový soudní maratón odstartoval v pondělí ráno výpovědí obžalovaného. Kramný popisoval, jak v roce 2013 vybírali se ženou dovolenou, kdo a proč vybral Egypt, i když tam už byli a chtěli jinam, kolik peněz na ni měli, kdo balil kufry. Až postupně došel k osudnému dni.

Před soudem uvedl, jak bylo tehdy všem třem špatně, kdo zvracel a měl průjem, jak musel dvakrát pro vodu, přestože mu bylo nejhůř. Lékařskou pomoc ale podle něj rodina nevyhledala, ale vzala si prášky, které si kvůli tomu přivezla z domova. [celá zpráva]

V úterý pak vypovídala matka obžalovaného a jeho sestra. Ve druhé části dne pak vypovídal otec Moniky Kramné a její bratr. Bavili se o komunikaci s obžalovaným během jeho pobytu v Egyptě, o vztazích v rodině, bývalých partnerkách, ale také o místě hrobu manželky a dcery. [celá zpráva]

Středa patřila kolegům z práce a kamarádce. Jako první vypovídal Stanislav Škorpík. Obvinil Kramného z krádeže v automobilce, ten to ale popřel. Před soudem mluvila také kamarádka rodiny Kateřina Gablerová, která uvedla, že Kramný sháněl cestovní pas. Další svědek Vladislav Müller hovořil o hádce kvůli animátorce. [celá zpráva]