Aleš Fuksa, Právo

Muži hrozil trest pět až 12 let vězení. Soud ale vzal v úvahu, že dosud nebyl trestán, a také jeho psychickou poruchu. Kromě necelých dvou let ve vězení mu soud nařídil ochrannou psychiatrickou ústavní léčbu a čtyřsettisícové odškodné, které musí dívce zaplatit.

Nyní se třiatřicetiletý muž zpovídal u Krajského soudu ve Zlíně hned ze tří vážných skutků souvisejících s partnerským vztahem s mladou dívkou. Ona mu roky říkala „můj králi“ a on jí „princezno“, později tato oslovení změnili na tatíčka a dcerunku.

Soud jej viní z vydírání, vyhrožování usmrcením a z pokusu o těžké ublížení na zdraví své nyní již bývalé partnerky, která se po čtyřech letech manipulací dostala ze sevření tyrana. Po celou dobu musela plnit jeho příkazy, údajně ze strachu. Vídali se denně. Vždy po skončení výuky na gymnáziu. Trávili spolu čas až do osmé hodiny. V době volna pak i několik dní v kuse na chatě.

Třiatřicetiletý muž si společně se svou dívkou vytvořili fantazijní svět, který však uplatňovali i v reálném životě. Partnerka citově závislá na muži, který jí původně tvrdil, že je mu pouhých devatenáct let, musela podle obžaloby striktně plnit seznam jeho sedmdesáti zákazů. Pokud by se tak nestalo, čekal tyranizovanou dívku trest.

Nejezdit MHD a nekrmit kachny



Podle jím určených pravidel nesměla například jezdit veřejnou dopravou, nosit krátké sukně a trička na ramínka, bavit se s rodiči či svými spolužáky na gymnáziu. Zakázané měla i navštěvovat lékaře či mít v pokoji odtemněné žaluzie. Ale i krmit kačeny, když byli v blízkosti kačeři.

Podle obžaloby muž dívku týral za to, že je ovládána „černou princeznou“. „Partnerku rdousil, dusil polštářem. Povolil až ve chvíli, kdy mu řekla, že jej má ráda,“ sdělil státní zástupce Roman Kafka. Muži hrozil trest od pěti do dvanácti let. Především za pokus o těžké ublížení na zdraví.

Přes svou morbiditu a ojedinělost je důkazní situace jasná a jednoduchá soudce Radomír Koudelka

V roce 2013 jeho dívka otěhotněla. Když už nosila plod několik měsíců, hodlal se jej muž zbavit a na partnerce vykonal brutální desetiminutovou soulož. „Poškozenou ženu zalehl, uchopil ji za ruku a zasunul penis do pochvy. Nedbal na její pláč a hrozby, že u ní může vyvolat potrat nebo předčasný porod. I když mu bylo známo, že už jednou potratila plod mužského pohlaví. Muž navíc vyhrožoval usmrcením dítěte,“ uvedl předseda senátu Radomír Koudela.

Dívka dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Dítě neusmrtil, žena porodila holčičku.

Necelé tři roky předtím ale potratila. Podle jejích slov muž jejich tehdejší asi deseticentimetrový plod demonstrativně spálil a zakopal v lese. Policistům se však jeho torzo nalézt nepodařilo.

„Jde o specifickou trestnou činnost, je velmi ojedinělá. Přes svou morbiditu a ojedinělost je důkazní situace jasná a jednoduchá,“ poznamenal předseda senátu k rozsudku. Hlavním důkazem se stala výpověď poškozené, která byla na rozdíl od výpovědí duševně nemocného obžalovaného trpícího dle soudních znalců bludy, neměnná.

Muž tvrdí, že je nevinen a podle svých slov to byl on, který byl manipulován právě svou o čtrnáct let mladší partnerkou. Sám navíc, i na rozdíl od svého obhájce, říká, že je zdravou osobou.

Pondělní rozsudek je nepravomocný. Obžalovaný se proti němu odvolá.