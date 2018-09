Aleš Honus, Právo

Loni v prosinci muži v hernách ve Frýdku-Místku ohrožovali nožem barmanky a dožadovali se peněz. Celkem si odnesli hotovost ve výši přes 300 tisíc korun. Část peněz se podařilo policii zajistit a herny dostaly část ukradených peněz zpět.

Oba muži trestnou činnost přiznali a okradeným ženám se omluvili. Jedna z přepadených barmanek trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Muroň u soudu odmítl vypovídat, ale kriminalistům se ke všemu přiznal a podstatnou část peněz vrátil, komplic při své výpovědi nešetřil lítostí. Za vše podle něj může mladická nerozvážnost.

„Celé to bylo z velké blbosti. Vím, že to byla velká chyba. Je mi to líto,“ vypověděl u soudu. Na rozdíl od Muroně nebyl ve vazbě a byl stíhán na svobodě.

Soudce při vyhlašování rozsudku ocenil, že oba obžalovaní se přiznali. „Dnes je móda zapírat i nos mezi ušima, a to od začátku až do konce. V tomto případě ale oba obžalovaní se od samého počátku ke všemu doznali,“ uvedl soudce Miroslav Mucha.

Poukázal na to, že pokud by zapírali, byla by důkazní situace velmi složitá.