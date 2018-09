Aleš Honus, Právo

Josef Muroň, který je hlavním obžalovaným, i jeho kamarád J. B., jenž měl za úkol při některých přepadeních hlídat, trestnou činnost doznali a okradeným ženám se omluvili. Jedna z přepadených barmanek kvůli přepadení trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Muroň u soudu odmítl vypovídat, ale kriminalistům se ke všemu přiznal a podstatnou část peněz vrátil, jeho komplic při své výpovědi nešetřil lítostí. Za vše podle něj může mladická nerozvážnost.

„Celé to bylo z velké blbosti. Vím, že to byla velká chyba. Je mi to líto,“ vypověděl u soudu. Na rozdíl od Muroně není ve vazbě a je stíhán na svobodě. Přiznal, že jeho motivem byla snaha pomoci kamarádovi a získat za to nějaké peníze. „Věděl jsem, že když Pepa bude něco mít, tak mi něco dá,“ řekl.

Hlavní líčení bude v následujících dnech pokračovat výslechy svědků, přepadených barmanek i soudních znalců. Zatím není jasné, kdy bude vyhlášen rozsudek.