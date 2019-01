Konkurzní soudce Berka dostal devět let

V kauze konkurzního soudce Jiřího Berky táborský krajský soud uložil v úterý tresty od 6,5 do 9 let. Sám Berka dostal za účast na zločinném spolčení devět let vězení. Rozsudek byl vynesen po několikaměsíční pauze v projednávání případu.