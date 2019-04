Jiří Bednář, Právo

Soud jej uznal vinným, že stopařku, kterou nechal nastoupit do svého vozu, se pokoušel osahávat a ona se tomu bránila. Poté ji usmrtil, protože se bál, že jeho čin prozradí a on bude potrestán. Dívka cestovala autostopem z Náchoda do Liberce.

Soudu přišel před několika dny dopis, podepsaný jakýmsi Karlem Urbánkem. V něm stojí, že autor dopisu je pachatelem vraždy a Cimbál se na činu pouze podílel. Soudci se ale dopisem odmítli zabývat.

Cimbál byl zatčen na konci září 2008, ale k činu se odmítl přiznat. Policie se na jeho stopu dostala poté, kdy obdržela oznámení o tom, že se Cimbál se svým skutkem svěřoval svému příteli Ondřeji Č., který začal spolupracovat s kriminalisty a nechal si do svého automobilu namontovat odposlechové zařízení.

Jen jsem si z něho dělal blázny. Představoval jsem si, že hraju ve filmu a sám ho režíruju.odsouzený Jiří Cimbál

Zhruba čtyřicet hodin zvukových nahrávek se tak stalo hlavním důkazním předmětem pro obžalobu. Mimo to policie našla i Cimbálovu pachovou stopu na dívčiných věcech, nalezených na místě činu.

Obžalovaný nijak nezpochybňoval autenticitu zvukových nahrávek, ale tvrdil, že je lhář a že lhal i svému kamarádovi, když mu o vraždě vyprávěl. „Jen jsem si z něho dělal blázny. Představoval jsem si, že hraju ve filmu a sám ho režíruju. On mi zase říkal, že v Polsku přejel autem nějakou ženu. Jsem strašně falešný člověk, ale vrah nejsem. Tu stopařku jsem nikdy neviděl a s její vraždou nemám nic společného,“ hájil se.

Podrobnosti o vraždě mu prý sdělil nejprve policista, se kterým jel náhodně autostopem, a taky se je údajně dozvěděl z televize.

Dvouhodinová závěrečná řeč



Skutečností ale je, že báchorku o přejeté ženě v Polsku si Cimbálův kamarád vymyslel na popud policistů, kteří doufali, že se tak Cimbál o podrobnostech skutku více rozpovídá. Obhájce Petr Gracík v závěrečné řeči navrhl zprostit Cimbála viny a poukázal na řadu nejasností případu, neexistenci přímého důkazu a celkového osobnostního zaměření obžalovaného, který si rád vymýšlel a podle názoru obhajoby si vymyslel i přiznání.

Státní zástupkyně Lenka Faltusová naopak konstatovala, že Cimbálova vina je prokázaná a navrhla mu doživotní vězení s poukazem na mimořádnou brutalitu činu. Zmínila také posudky znalců, kteří označili Cimbálovu nápravu za málo pravděpodobnou.

Sám obžalovaný na závěr hovořil více než dvě hodiny. Rekapituloval svůj život, vracel se neustále ke své povaze a tvrdil, že možná patří do blázince, ale ne do vězení. „Jsem nevinný, ale nikdo mi nevěří,“ říkal neustále.

Soud se ale přiklonil k verzi obžaloby. „Důkazy jednoznačně hovoří o tom, že obžalovaný je pachatelem,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Jiří Vacek.