Jiří Bednář, Právo

V pondělí u soudu svědčila sestra zavražděné, která vypověděla, že její sestra jezdila autostopem dost často. Kritického dne se vydala do Liberce na brigádu a chtěla původně jet autobusem, ale nakonec se rozhodla pro stopování.

Odpoledne u soudu probíhalo přehrávání dalších zvukových záznamů, pořízených policií loni v září při rozhovorech mezi obžalovaným a jeho známým Ondřejem Č., jemuž se Cimbál s činem svěřil. Oba muži klábosili v autě a došlo i na vraždu u Keteně. „Nechtěl jsem, aby se to stalo, ale stalo se to. Nemám radost, že k tomu došlo, ale mám radost, že se na nic nepřišlo. Žádný výčitky svědomí nemám,“ řekl například Cimbál.

Jeho kamarád chtěl vědět, co by Cimbál dělal, kdyby skončil třeba na patnáct let ve vězení. „To není reálný, není nic, co by mě tam mohlo dostat. Po tak dlouhý době mě nikdo nemůže identifikovat. Možná budu ve vazbě, budu tam mít rádio, třeba mi povolí i televizi, ale pak mě pustí, protože mi nic nedokáží,“ odpovídal Cimbál. Obžalovaný záznamům naslouchal soustředěně s přivřenýma očima, a pak připustil autentičnost nahrávky.

Cimbál: byla to jen fabulace



Zopakoval však, že si bohapustě vymýšlel. „Byla to fabulace, umělecké dílo, všechno jsem to dokonale před Ondrou zahrál. Chápu, že dnes to nikdo nemůže brát jako humor, ale tehdy to byl neveřejný rozhovor mezi mnou a jím,“ argumentoval Cimbál.

Obžalovanému hrozí až výjimečný trest. K činu se nepřiznal a tvrdí, že v rozhovorech se jen předváděl, aby na kamaráda zapůsobil. Policie ale našla jeho pachovou stopu na věcech zavražděné dívky. Soud bude pokračovat do středy a zatím není jasné, zda bude vynesen rozsudek.