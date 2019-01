Lenka Kadeřávková

Podle rozsudku žena muži opakovaně podávala směs léků, včetně dygoxinu určeného pro kardiaky na zklidnění činnosti srdce, a tím mu mohla přivodit smrt.

Jak totiž uvedla soudkyně Jaroslava Lišková, vlivem léků došlo k předávkování železem a niklem. Nebýt tedy zásahu policie, která na příkaz soudu obžalovanou odposlouchávala kvůli jinému trestnému činu, mohlo dojít ke tragickému konci.

Čtvrtníčková vinu popřela. "Nikdy jsem neměla v úmyslu Vršeckého zavraždit, i když je pravda, že jsem o tom mluvila," konstatovala.

O vraždě mluvila po telefonu

Podle soudkyně Liškové proti obžalované svědčí nejen telefonáty jejím kamarádkám, v nichž mluví o plánu partnera usmrtit. "Při domovní prohlídce byly na místě zajištěny léky včetně dygoxinu. Problémy poškozeného potvrdila lékařská expertíza a poté, co trestná činnost vyšla najevo a poškozený již nebral žádné léky, tak se jeho zdravotní stav srovnal k normálu," zdůraznila soudkyně.

Čtvrtníčková přiznala, že svému příteli několikrát namixovala prášky na spaní, konkrétně rohypnol a diazepam, protože jinak prý býval agresivní. "On mě bil a nutil k sexuálním hrátkám s prostitutkou," tvrdila a odmítla, že by do směsi přidala i uvedený dygoxin.

Spoluobžalovaní byli osvobozeni

Soud dnes zprostil obžaloby další dva podezřelé. Magistru farmacie A. Č. s odůvodněním, že nelze prokázat, že obžalované léky obstarala. Volný od soudu rovněž odešel exmanžel Čtvrtníčkové M. P.. Ten byl společně s ní stíhán v souvislosti s vykradením bytu Vršeckého v březnu roku 2001. Soudkyně Lišková dospěla k závěru, že se neprokázalo, že vloupání zorganizovali právě tito dva.

Obžalovaná Čtvrtníčková si ponechala lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolá.