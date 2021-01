Zpoždění možná nastane i u vakcíny AstraZeneca

Důvodem zpoždění je údajně příliš dlouhé schvalování této očkovací látky úřady EU. Pro Rakousko by to mělo znamenat, že v prvním kvartále dostane jen 600 tisíc dávek, tedy ani ne třetinu přislíbeného množství. To by citelně nabouralo záměr alpské republiky do konce března naočkovat všechny zájemce starší 65 let.