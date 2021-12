Weinerová: Pomohly by třetí dávky a lepší trasování

V BISOP jsme vydali situační zprávu začátkem listopadu, která identifikovala tři oblasti, kde je možné pandemii brzdit: práci, školu a volný čas. Nová opatření z minulého týdne tyto oblasti do určité míry reflektují, ale měla přijít dřív.

Testování na pracovištích je krok dobrým směrem, ale zároveň tam teď platí výjimka, že kdo nechce, se testovat nemusí, když pak bude mít v práci celý den nasazený respirátor. Takové výjimky pak celé opatření činí těžko vymahatelným. Ve školách, kde se teď ukázalo, že je případů opravdu hodně, by se mělo testovat častěji.

Účinnou strategií, jak se vyhnout úplnému zavření tříd, je tzv. test-to-stay, což používají třeba ve školách v USA, kdy do karantény jdou vždy jen ti s pozitivním testem a zbytek třídy se pak testuje každý den, a dokud jsou negativní, mohou ve škole zůstat. Modelováním efektivity test-to-stay oproti karanténám pro celou třídu se teď zabývají kolegyně a kolegové z BISOP.

Celková situace se dost rychle mění, takže počkám na to, co bude nová vláda reálně zavádět.

To asi záleží na tom, jakou formu domluvy zvolí. Rozhodně bude potřeba nějak rizikovost kontaktů snížit. Otázka je, jak se rozhodnou to udělat. Myslím si, že zásadní je, aby se nová vláda opírala o strategie, které jsou podložené daty.

Vyšší proočkovanost by byla výborná. Teď v krátké době se mohou projevit hlavně třetí dávky očkování. Tam z dat víme, že je efekt rychlý a spolehlivý. Dále pak omezování rizikových kontaktů. Bohužel selektivní omezování kontaktů skrze trasování momentálně nemá dostatečné kapacity.

V předminulém týdnu se podle reportů Chytré karantény do 24 hodin dařilo vytrasovat jen 26 procent pozitivních případů a situace se od té doby nezlepšila. To jinými slovy znamená, že rizikové kontakty zbytku případů se třeba vůbec nedozvědí, že jsou rizikové, anebo se to dozvědí až s velkou prodlevou.