Pandemie koronaviru je hrozbou pro celé lidstvo, přispějte do fondu, vyzval šéf OSN

"Zásadní jsou celosvětové činy a celosvětová solidarita," prohlásil Guterres a vyzval všechny členské státy OSN, aby přispěly do zvláštního humanitárního fondu o cílové hodnotě lehce přes dvě miliardy dolarů (51,1 miliardy korun).

AFP poznamenává, že je to malá částka například ve srovnání s dnes dohodnutým opatřením v USA, jehož výše bude zřejmě až tisícinásobně vyšší. Fond by měl v období od letošního dubna do prosince pokrýt snahy o minimalizaci šíření viru v méně rozvinutých zemích v Africe, Asii a Jižní Americe.