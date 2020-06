U covidu-19 je k ničemu. Univerzita přestala testovat sporný hydroxychloronin

"Tohle není léčba pro covid-19. Nefunguje to," uvedl profesor Martin Landray, který stojí v čele klinických testů Oxfordské univerzity, Má za to, že zjištění jeho týmu by měla vyústit ve změnu lékařské praxe po celém světě. "Teď můžeme přestat používat lék, který je k ničemu," prohlásil.