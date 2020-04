Ovoce a zelenina jdou z ruky do ruky. Jaká je nejlepší obrana proti šíření nákazy?

„Musíme počítat s tím, že každý povrch je potenciálně znečištěn a stejně jako u jiného povrchu, i u ovoce a zeleniny existuje riziko,“ řekl Newsome. Není to podle jeho slov sice vysoké riziko jako v případě nákazy prostřednictvím kontaktu s lidmi, ale „je důležité to mít na paměti“.

Předtím než se ovoce a zelenina dostanou do supermarketů, manipuluje s nimi během transportu bezpočet lidí. To platí i pro prodejnu. Problémem také je, že jak si lidé vybírají, berou jednotlivé kusy ovoce a zeleniny do rukou a opět je odkládají zpět.