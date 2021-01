ON-LINE: V Německu překročil počet obětí koronaviru 50 000

6:19 - Ve Španělsku stoupl počet hospitalizovaných za 14 dní o 82 procent a počet lidí na JIP o 60 procent. Podle agentury AFP to souvisí s uvolněním restriktivních opatření v době Vánoc, kdy se mohly setkávat rodiny. Ve Španělsku se nakazilo přes 2,4 milionu lidí, z nichž zemřelo přes 55 000.

6: 11 - Většina cestujících přijíždějících do Francie, včetně těch ze zemí EU, se bude muset od půlnoci ze soboty na neděli před vstupem do země prokázat negativním PCR testem na koronavirus mladším tří dnů. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek v noci oznámila kancelář prezidenta Emmanuela Macrona. Opatření se však nebude týkat „nezbytných cest”, pendlerů z okolních zemí a pozemní dopravy. Ve Francii zemřelo od začátku pandemie skoro 72 000 lidí nakažených koronavirem, počet nově infikovaných tam ve čtvrtek znovu překonal hranici 20 000. Ministr Olivier Véran varoval, že pokud se epidemická situace zhorší, nelze vyloučit další plošnou karanténu.