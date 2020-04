Británie hlásí 115 mrtvých za den, Francie 365

23:26 - Spojené státy v počtu potvrzených případů koronaviru předstihly ostatní státy ve světě, uvedl americký list The New York Times (NYT). Podle jeho údajů se v USA nakazilo přinejmenším 81 578 lidí, což je podle deníku více než v Číně, Itálii či jiné zemi. Více než tisíc Američanů, podle listu 1180, podlehlo nemoci Covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Jiné zdroje ale uvádějí mírně odlišné počty.

21:34 - Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje i třetí pokračování programu bezúročných půjček COVID. Na záruky by měl stát vyčlenit 10 iliard korun, řekl v České televizi ministr Karel Havlíček.

19:36 - Počet lidí, kteří v Británii podlehli nemoci COVID-19, se za poslední den zvýšil o 115 na celkových 578, informovalo tamní ministerstvo zdravotnictví. Deník The Guardian uvádí, že pro zemi je to rekordní denní nárůst bilance. Počet známých případů nákazy koronavirem zároveň stoupl na 11 658, čímž se oproti předchozímu dni zvýšil o více než 2100.

19:30 - Klienti odlehčovací sociální služby v Českém Krumlově, u nichž se prokázala nákaza koronavirem, mají lehký průběh onemocnění. Testy potvrdily nákazu u šesti seniorů. Dva z nich, starší devadesáti let, přesto zůstávají v českobudějovické nemocnici.

18:40 - Lidé, kteří se nedostali do práce do uzavřených oblastí kvůli koronavirové nákaze, budou dostávat náhradu mzdy jako v karanténě. Dohodly se na tom odbory s ministerstvem práce.

18:25 - Stát začne chytrou karanténu testovat v pondělí na jižní Moravě. Do celé země plánuje systém zavést po Velikonocích. Řekl to po jednání Ústředního krizového štábu jeho předseda Roman Prymula.

16:07 - V Itálii se koronavirem nakazilo přes 6000 zdravotníků, nejméně 36 lékařů zemřelo. Do lombardského Bergama dorazila stovka zdravotníků z Ruska.

16:02 - V nemocnici v Hradci Králové zemřel 80letý pacient s vážným onemocněním. Před několika dny byl pozitivně testován na COVID-19. Je to sedmá oběť koronaviru v ČR.

12:57 - ​Slovenský premiér Igor Matovič (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti OLaNO) ve čtvrtek oznámil, že před každou nemocnicí bude vytvořeno odběrové místo, kde budou lidé testováni na koronavir. K dohodě došlo po schůzce premiéra s představiteli státních i soukromých laboratorií a zdravotních pojišťoven. Tímto by se měl zvýšit počet testů až na 3000 vyšetření denně. „Vzorky se budou rozvážet do všech laboratoří bez rozdílu,“ konstatoval Matovič. „Společně jsme spojili síly, abychom koronu co nejdříve porazili,“ dodal předseda vlády.